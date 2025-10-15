Controversa creșterii salariului minim în 2026. Ce variante de lucru sunt pe masa Guvernului, câți bani ar putea primi românii în plus

Coaliția de guvernare are parte de noi tensiuni având în vedere că în PSD există un curent de opinie în favoarea creșterii salariului minim, în condițiile în care acesta a fost stabilit la 4.050 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Disputa vine în contextul în care autoritățile și-au asumat la începutul acestui an să respecte directiva europeană care le cere statelor membre să asigure venituri corelate cu costul vieții și productivitatea, deși, în același timp, mediul de afaceri din România spune că o asemenea măsură nu poate fi susținută.

Pe de altă parte, Ministerul Muncii face în aceste zile calcule pentru a vedea dacă și cu cât ar putea fi majorat salariul minim de anul viitor.

Astfel, potrivit angajamentelor asumate prin directiva care stabilește salariul minim european, scenariile privind creșterea veniturilor sunt următoarele:

nivelul minim - 47% din salariul mediu brut (4.314 lei);

intermediar - 50% din salariul mediu brut (4.590 lei);

nivelul maxim - 52% din salariul mediu brut (4.773 lei);

Dincolo de cele trei variante, guvernanții pot să cadă însă de acord asupra unui alt procent cuprins între 47% și 52%, potrivit Digi24.ro

Reprezentanții patronatelor susțin însă că majorarea nu este binevenită, pe motiv că nu pot susține creșteri de salarii, și cer înghețarea acestora la valoarea din prezent.

„O creștere cu 8–10% a costurilor pe cheltuiala forței de muncă înseamnă 39 de lei pe lună pentru fiecare angajat, față de aproximativ 300 de lei în plus pe care trebuie să îi suporte firma pentru fiecare angajat. Statul este, ca de obicei, câștigătorul net, în timp ce IMM-urile rămân dezavantajate. Cred că în acest an putem lua în calcul prorogarea acestei legi și suspendarea creșterii salariului minim pentru un an de zile, pentru că, în ultima perioadă, am văzut doar creșteri de taxe suportate de mediul de afaceri, fără nicio reducere în aparatul bugetar”, a declarat Sterică Fudulea, prim-vicepreședinte IMM, într-o intervenție la Digi24.

