Controversa creșterii salariului minim în 2026. Ce variante de lucru sunt pe masa Guvernului, câți bani ar putea primi românii în plus

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 14:43
237 citiri
Controversa creșterii salariului minim în 2026. Ce variante de lucru sunt pe masa Guvernului, câți bani ar putea primi românii în plus
Creșterea salariului minim în 2026, o altă măsură care încinge spiritele în coaliție. FOTO /Pexels

Coaliția de guvernare are parte de noi tensiuni având în vedere că în PSD există un curent de opinie în favoarea creșterii salariului minim, în condițiile în care acesta a fost stabilit la 4.050 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Disputa vine în contextul în care autoritățile și-au asumat la începutul acestui an să respecte directiva europeană care le cere statelor membre să asigure venituri corelate cu costul vieții și productivitatea, deși, în același timp, mediul de afaceri din România spune că o asemenea măsură nu poate fi susținută.

Pe de altă parte, Ministerul Muncii face în aceste zile calcule pentru a vedea dacă și cu cât ar putea fi majorat salariul minim de anul viitor.

Astfel, potrivit angajamentelor asumate prin directiva care stabilește salariul minim european, scenariile privind creșterea veniturilor sunt următoarele:

nivelul minim - 47% din salariul mediu brut (4.314 lei);

intermediar - 50% din salariul mediu brut (4.590 lei);

nivelul maxim - 52% din salariul mediu brut (4.773 lei);

Dincolo de cele trei variante, guvernanții pot să cadă însă de acord asupra unui alt procent cuprins între 47% și 52%, potrivit Digi24.ro

Reprezentanții patronatelor susțin însă că majorarea nu este binevenită, pe motiv că nu pot susține creșteri de salarii, și cer înghețarea acestora la valoarea din prezent.

„O creștere cu 8–10% a costurilor pe cheltuiala forței de muncă înseamnă 39 de lei pe lună pentru fiecare angajat, față de aproximativ 300 de lei în plus pe care trebuie să îi suporte firma pentru fiecare angajat. Statul este, ca de obicei, câștigătorul net, în timp ce IMM-urile rămân dezavantajate. Cred că în acest an putem lua în calcul prorogarea acestei legi și suspendarea creșterii salariului minim pentru un an de zile, pentru că, în ultima perioadă, am văzut doar creșteri de taxe suportate de mediul de afaceri, fără nicio reducere în aparatul bugetar”, a declarat Sterică Fudulea, prim-vicepreședinte IMM, într-o intervenție la Digi24.

Titus Corlățean s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu, după ce a lansat acuzații grave. "Așa cum stau lucrurile astăzi, PSD-ul practic nu are viitor"
Titus Corlățean s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu, după ce a lansat acuzații grave. "Așa cum stau lucrurile astăzi, PSD-ul practic nu are viitor"
Senatorul PSD Titus Corlăţean, care și-a anunțat retragerea din cursa pentru șefia partidului, a avut miercuri o discuție cu președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament....
Noul consilier al președintelui Nicușor Dan: Coaliția este într-o stare de disfuncționalitate din cauza egoismului partinic”
Noul consilier al președintelui Nicușor Dan: Coaliția este într-o stare de disfuncționalitate din cauza egoismului partinic”
Ludovic Orban, proaspăt numit în funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan, a declarat miercuri, 15 octombrie, că actuala coaliție de guvernare se află „practic într-o stare de...
#salariul minim, #crestere salariu minim , #salariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
OUT de la Inter! Cristi Chivu a discutat cu conducerea si a luat imediat decizia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Acuzat de viol in casa lui Michael Schumacher. Asistenta din echipa medicala a legendarului pilot a depus plangere

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a inventat vinul fără alcool pentru animalele de companie. „Este bun pentru situațiile stresante” FOTO
  2. Bătrână amendată după ce a strâns sute de acareturi pe scara unui bloc din Sectorul 4. „Politia se face că ia masuri, iar ea se face că strânge” VIDEO
  3. Țara europeană în care poți munci după vârsta de pensionare și să câștigi până la 2.000 de euro pe lună, fără impozite
  4. Ministrul Apărării anunță cum vor fi folosiți banii de la UE pentru Apărare. România va beneficia de aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE
  5. Controversa creșterii salariului minim în 2026. Ce variante de lucru sunt pe masa Guvernului, câți bani ar putea primi românii în plus
  6. Noul președinte al Siriei a ajuns în Rusia. Ahmed al-Sharaa se întâlnește cu Putin ca să-l ceară pe Bashar al-Assad, care se ascunde la Moscova
  7. Caz șocant la Brăila. Un elev de 12 ani, bătut în plină stradă de tatăl unui coleg, la ieșirea de la ore VIDEO
  8. Tensiuni după armistițiul din Gaza. Israelul anunță că unul dintre cadavrele predate de Hamas nu este al unui ostatic. „Nu vom face compromisuri”
  9. Din China vin vești incredibile, care uimesc directorii marilor companii occidentale: fabrici complet robotizate, oamenii par să fi fost eliminați complet
  10. DNA lovește din nou: Percheziții la firme de ride-sharing pentru evaziune fiscală în valoare de 30 de milioane de lei