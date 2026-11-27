Externalizarea salarizării devine o opțiune tot mai relevantă pentru companiile din România. 54% dintre organizații intenționează să transfere în următorii trei ani o parte sau întregul proces de payroll către un furnizor extern, în timp ce patru din zece companii au făcut deja acest pas. Reducerea activităților administrative, accesul la expertiză specializată și eliberarea echipelor de HR pentru proiecte cu valoare strategică se numără printre principalele argumente.

Datele fac parte dintr-o cercetare realizată de SD Worx, furnizor european de soluții pentru HR și salarizare, la care au participat aproape 6.000 de manageri și decidenți de resurse umane din 16 țări europene.

De ce salarizarea devine tot mai dificil de gestionat intern

Salarizarea influențează direct relația dintre companie și angajați. Calcularea corectă a veniturilor și plata salariilor la timp contribuie la încrederea în angajator, în timp ce întârzierile sau erorile pot genera nemulțumiri, corecții administrative și costuri suplimentare.

Procesul nu se limitează însă la calculul salariului net. Echipele de HR și payroll trebuie să gestioneze date despre concedii, ore suplimentare, sporuri, bonusuri și beneficii, să calculeze contribuțiile și impozitele, să pregătească documentele obligatorii și să respecte termenele de raportare.

Pe măsură ce organizația se dezvoltă, volumul de informații crește, iar situațiile individuale devin mai diverse. În paralel, schimbările legislative impun actualizarea regulilor de calcul, a procedurilor interne și a aplicațiilor utilizate.

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În aceste condiții, companiile trebuie să găsească un echilibru între acuratețe, conformitate, costuri și resursele disponibile. Pentru multe organizații, externalizarea salarizării reprezintă o modalitate de a simplifica administrarea procesului și de a reduce riscurile operaționale.

1. Procese mai eficiente și costuri administrative mai ușor de controlat

Numeroase activități din salarizare sunt repetitive și urmează reguli bine definite. Centralizarea datelor, efectuarea calculelor, aplicarea reținerilor și generarea rapoartelor pot fi automatizate, reducând dependența de operațiuni manuale.

Un program de salarizare specializat poate procesa volume mari de informații, poate automatiza calculele și poate diminua riscul erorilor apărute atunci când aceleași date sunt introduse în mai multe sisteme.

Digitalizarea salarizării poate ajuta și la controlul costurilor. O soluție software adecvată permite unei echipe interne restrânse să gestioneze un număr mai mare de angajați, fără ca resursele administrative să crească în același ritm cu organizația.

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Totuși, companiile nu trebuie să aleagă neapărat între gestionarea complet internă și transferarea integrală a procesului. Există mai multe variante de externalizare a salarizării, care pot fi adaptate dimensiunii companiei, complexității activității și competențelor disponibile intern.

Software de salarizare în regim SaaS. Compania utilizează o platformă furnizată, găzduită și actualizată de un partener extern. Echipa internă continuă să realizeze calculele, verificările și validările, însă nu mai trebuie să administreze infrastructura tehnică a aplicației.

Compania utilizează o platformă furnizată, găzduită și actualizată de un partener extern. Echipa internă continuă să realizeze calculele, verificările și validările, însă nu mai trebuie să administreze infrastructura tehnică a aplicației. Externalizare parțială. Responsabilitățile sunt împărțite între companie și furnizor. De exemplu, echipa internă poate colecta și valida datele, în timp ce partenerul extern efectuează calculele salariale, pregătește declarațiile sau gestionează alte operațiuni stabilite prin contract.

Responsabilitățile sunt împărțite între companie și furnizor. De exemplu, echipa internă poate colecta și valida datele, în timp ce partenerul extern efectuează calculele salariale, pregătește declarațiile sau gestionează alte operațiuni stabilite prin contract. Externalizare completă. Furnizorul preia activitățile operaționale de salarizare, de la procesarea datelor până la pregătirea documentelor și rapoartelor agreate. Angajatorul rămâne responsabil pentru furnizarea informațiilor corecte, validarea rezultatelor și îndeplinirea obligațiilor sale legale.

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2. Expertiză specializată pentru respectarea legislației

Automatizarea este esențială pentru eficiență, dar nu poate înlocui complet expertiza specialiștilor. Aplicațiile pot procesa datele și pot aplica regulile configurate, însă situațiile complexe necesită interpretarea corectă a legislației și adaptarea proceselor la particularitățile companiei.

Schimbările privind impozitarea veniturilor, contribuțiile sociale, beneficiile sau obligațiile declarative trebuie identificate, analizate și implementate la timp. Atunci când salarizarea este administrată exclusiv intern, compania trebuie să investească permanent în pregătirea echipei și în actualizarea procedurilor și a sistemelor utilizate.

Colaborarea cu un furnizor specializat oferă acces la profesioniști care urmăresc evoluțiile legislative și integrează modificările relevante în procesul de salarizare. Astfel, organizația poate reduce riscul aplicării incorecte sau cu întârziere a noilor cerințe.

Externalizarea contribuie și la continuitatea activității. Dacă întregul proces depinde de una sau două persoane, concediile, absențele sau plecarea unui specialist din companie pot crea vulnerabilități. Prin accesul la o echipă extinsă, operațiunile pot continua fără întreruperi, iar termenele de plată și raportare pot fi respectate mai ușor.

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3. Mai mult spațiu pentru prioritățile strategice ale echipei de HR

Rolul departamentelor de resurse umane a evoluat. Dincolo de activitățile administrative, echipele HR sunt implicate în atragerea și păstrarea talentelor, dezvoltarea competențelor, îmbunătățirea experienței angajaților și susținerea transformării organizaționale.

În practică, o parte importantă din timpul specialiștilor este alocată proceselor recurente, cu termene fixe și un volum ridicat de verificări. Salarizarea este unul dintre procesele care necesită atenție constantă și care nu poate fi amânat.

Prin externalizarea operațiunilor de payroll, volumul activităților administrative poate fi redus. Timpul și resursele eliberate pot fi redirecționate către inițiative care susțin obiectivele companiei, de la recrutare și dezvoltare până la retenție și planificarea forței de muncă.

Externalizarea nu reduce importanța funcției de HR. Dimpotrivă, îi oferă posibilitatea de a se concentra asupra domeniilor în care poate genera mai multă valoare pentru organizație și pentru angajați.

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Cum alegi modelul potrivit de salarizare

Nu există o singură variantă potrivită pentru toate companiile. Alegerea depinde de dimensiunea organizației, numărul și distribuția angajaților, complexitatea politicilor de beneficii, resursele interne și nivelul de control pe care compania dorește să îl păstreze.

Înainte de a lua o decizie, organizațiile pot evalua:

volumul de activități manuale din procesul actual;

frecvența erorilor și a corecțiilor;

timpul alocat verificărilor și raportărilor;

gradul de dependență față de anumite persoane;

capacitatea echipei de a urmări modificările legislative;

posibilitatea sistemelor existente de a susține creșterea companiei;

costurile totale ale administrării interne.

În funcție de rezultate, compania poate opta pentru implementarea unei aplicații specializate, pentru externalizarea anumitor etape sau pentru transferarea completă a procesului către un partener extern.

Servicii de salarizare adaptate fiecărei organizații

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Datorită caracterului său repetitiv, cerințelor stricte de conformitate și impactului direct asupra angajaților, salarizarea este frecvent unul dintre primele procese analizate atunci când o companie evaluează externalizarea serviciilor de HR.

SD Worx oferă servicii de salarizare și administrare de personal, prin care organizațiile pot transfera anumite operațiuni sau întregul proces către o echipă de specialiști, în funcție de structura și nevoile lor.

Companiile care doresc să păstreze salarizarea intern pot utiliza și soluții software dedicate, care automatizează calculele, centralizează informațiile și simplifică activitățile recurente.

Indiferent de model, obiectivul rămâne același: un proces de salarizare corect, eficient și predictibil. Tehnologia oferă viteză și automatizare, iar expertiza umană asigură interpretarea corectă a cerințelor și gestionarea situațiilor complexe. Împreună, acestea pot transforma salarizarea dintr-o activitate administrativă dificilă într-un proces stabil, scalabil și mai ușor de controlat.

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