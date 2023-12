Concurs de ornat salata de boeuf: "Enervant, după ce te uiți la poze tre' să te apuci să faci și tu". Cum arată platourile câștigătoare FOTO

Până la Sărbători au mai rămas doar câteva zile, iar gospodinele au terminat de cumpărat ingredientele necesare meselor îmbelșugate și se apucă de gătit.

Salata boeuf este printre preparatele pe care toată lumea le adoră.

Ciprian Muntele, realizatorul unei emisiuni postul de radio Rock FM a lansat pentru al patrulea an un concurs pe Facebook de ornat salata boeuf.

Acesta a anunțat care sunt condițiile de participare și premiul simbolic pe care îl oferă.

"Pentru că tradițiile merită și trebuie duse mai departe, facem și anul ăsta concurs de ornat salată boeuf. De boeuf.

Rămâne același premiu ca și în anii trecuți. Același premiu simbolic pe care câștigătorul și-l poate însuși dacă e din București sau împrejurimi, sau îl poate oferi cui vrea el, cuiva din București sau împrejurimi. Adică un lighean cu salată boeuf pe care o fac eu și pe care o voi înmâna personal.

Așa cum am spus și în anii trecuți, premiul ăsta are valoare simbolică, e mai degrabă pretext pentru competiție. Intenția mea principală e să ne distrăm. Și din fericire până acum chiar ne-a ieșit.

Anul ăsta e fără temă impusă, suntem pe creativitate la liber. Ornează cum vrei tu salata, fii însă original, fii haios, fii surprinzător, scoate artistul din tine.

Ca element de control, pentru a fi sigur că poza nu e luată de pe net, anul ăsta facem așa. Vreau să-mi trimiți pe mail două poze. Una cu salata întreagă, gata ornată, asta va fi cea care va și intra în concurs, apoi încă una pentru confirmarea autenticității, în care îmi arăți și interiorul salatei. Ia o lingură din salată, două, trei, câte vrei, așa o să fiu sigur și că salata e a ta, dar o să știu și că aici chiar ai făcut salată boeuf.

Și da, salata poate fi cu sau fără mazăre, cum la fel de bine poate fi cu sau fără boeuf", a scris Ciprian Muntele în descrierea evenimentului lansat pe Facebook.

25 de persoane au înscris în concurs platouri cu salată boeuf. Acestea pot fi găsite AICI.

"Liber la jurizare. Rămân însă cele două mari rugăminți din trecut.

1. Votează doar dacă-ți place cu adevărat o poză. Sau mai multe. Dar doar ce consideri că ar merita să câștige. Și repet, pot fi mai multe imagini pe care să le votezi. Pentru pozele care îți plac poți da like, inimioară, haha sau wow. Doar astea 4 reacții vor fi luate în calcul la numărătoare. Poți da aprecieri pentru mai multe poze din set. Ce nu-ți place, treci peste. Ignoră. Ai în total 25 de poze. Rugămintea mea e să treci prin toate.

2. Dacă ești participant, evident că e ok să-ți rogi un prieten, o rudă să-ți dea like la poză. Dar dacă îți duci gestul prin pagini secrete și pui oameni să te ajute cu like, asta m-ar întrista profund. E o joacă ce se întâmplă aici, ar fi păcat să ne luăm atât de în serios, e un premiu simbolic, îl dau din tot sufletul, n-am cerut like-uri, share-uri, m-aș bucura să facem lucrurile cât mai relaxat.", a precizat Ciprian Muntele, organizatorul concursului.

Într-o altă postare, acesta a publicat platourile de pe primele 3 locuri.

"Ăsta e un concurs enervant pentru că după ce te uiți la poze tre sa te apuci să faci și tu salata", a constatat cineva, în comentarii.

"Vai, am râs copios iar. Ce tare e când oamenii încetează să se mai ia prea în serios și își aduc aminte să se joace."

"Eu fac salata pe 24, dar promit când o să fiu bătrână și la pensie o fac și pe timpul ăsta. De dragul artei."

