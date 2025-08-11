Consumi salată verde cu castraveți? Iată ce efect are această combinație asupra organismului

Luni, 11 August 2025, ora 18:40
Consumi salată verde cu castraveți? Iată ce efect are această combinație asupra organismului
FOTO: freepik.com

Salata verde și castraveții formează o combinație apreciată în numeroase rețete de salate, fiind nu doar sărace în calorii, ci și bogate în vitamine și minerale esențiale pentru sănătatea organismului. În plus, ambele legume au un conținut ridicat de apă, contribuind astfel la o hidratare optimă.

Dacă obișnuiești să le consumi împreună, trebuie să știi ce beneficii îți pot aduce. Castraveții sunt o sursă importantă de apă, fibre, potasiu și magneziu. Potasiul ajută la menținerea echilibrului nivelului de sodiu din celule, reducând riscul de ateroscleroză.

La rândul ei, salata verde este bogată în fibre, care sprijină reglarea tensiunii arteriale, contribuie la reducerea nivelului de colesterol, previn diabetul de tip 2 și susțin procesul de scădere în greutate.

Consumată zilnic, această combinație poate favoriza pierderea în greutate, oferind o senzație prelungită de sațietate și un plus de energie, datorită aportului generos de vitamine și minerale.

#salata verde, #consum salata verde, #castraveti , #alimente
