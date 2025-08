Sali Levent face dezvăluiri surprinzătoare după eliminarea de la „Te cunosc de undeva” și scandalul cu Antena 1: „Jumătate dintre concurenți meritau să fie dați afară!”

Eliminarea lui Sali Levent din show-ul „Te cunosc de undeva” a luat prin surprindere atât publicul, cât și colegii de platou. După o perioadă de tăcere, actorul a ales să își spună versiunea într-un interviu oferit publicației cancan.ro, în care a atins subiecte sensibile legate de viața personală, consumul de substanțe și tensiunile din culisele emisiunii.

Considerat unul dintre cele mai energice personaje ale sezonului, Sali a intrat în competiție alături de Nick, de la trupa N&D, formând un duo care a atras rapid simpatia publicului. Cu toate acestea, parcursul lor a fost brusc întrerupt, iar explicațiile oficiale au lipsit. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora actorul ar fi fost exclus din cauza consumului de droguri, ba chiar s-a speculat că acesta s-ar fi aflat într-o stare inadecvată pe platoul de filmare.

Sali Levent respinge categoric aceste acuzații și spune că adevărul este mult mai complex.

„Antena 1 nu a zis niciodată că am venit alb la față la filmări. Eu alb n-am fost niciodată, pentru că sunt ciorică. Eu sunt profesionist. Au mai fost greșeli, dar nu m-am certat cu nimeni. Veneam obosit la filmări, poate nu am mai dat randament, da! Mi-am făcut treaba, însă. Nu m-am dus drogat la filmări. Eu consumam în weekend, sâmbătă când mergeam la club. Nu mă trezeam dimineața și făceam asta. Nu era așa gravă situația”, a declarat acesta.

Actorul recunoaște că a trecut printr-o perioadă complicată în viața sa și că, deși experiența din emisiune s-a încheiat abrupt, nu regretă nimic.

„Nu-mi pare rău că s-a terminat așa emisiunea, pentru că știu că am ieșit cu capul sus. Îmi fac treaba bine, dar poate mai deranjez când vorbesc. Îmi place să zic totul pe bune și poate am vorbit prost pe undeva și de acolo o fi început… Nu știu să îmbrac adevărul, îl zic pe față direct. Nu vreau să mai vorbesc despre ce a fost la Te Cunosc de Undeva, pentru că ar fi trebuit să fie dați afară cel puțin jumătate dintre concurenți. Cu asta am zis tot!”, a adăugat el.

