Enes Sali a fost transferat de Farul în SUA pentru 3 milioane de dolari. Puștiul talentat de Farul a avut însă un debut ezitant dar iată că acum a reușit să și înscrie.

FC Dallas l-a trimis însă pe Sali, 18 ani, să joace în liga a treia la echipa satelit pentru a avea meciuri în picioare.

Sali a fost titular, el marcând primul său gol în SUA, în 2-1 cu Tacoma Defiance din această săptămână.

Mai mult, a fost declarat ”man of the match”.

"A avut momente bune. Are capacitatea de a se întoarce rapid, e genul de jucător foarte vertical.

Am văzut acum ce am văzut și când îl urmăream și de aceea l-am adus aici. Are energie, dinamism și calitate", a declarat antrenorul său.