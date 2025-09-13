Dezastrul de la Praid îi afectează în continuare pe localnici. Nu au apă potabilă nici la patru luni după distrugerea salinei

Au trecut deja patru luni de la dezastrul de la Salina Praid şi nici acum localnicii nu au apă potabilă la robinet. Totul fiind cauzat de salinitatea crescută a pârâului Corund, cel care a inundat salina. În zonă, starea de alertă s-a tot prelungit cu câte 30 de zile, iar oamenii au ajuns la disperare şi spun că nu mai pot trăi aşa, mai ales că la iarnă va fi și mai rău.

Deoarece salinitatea a rămas peste limita admisă, în continuare, la patru luni de la inundarea Salinei Praid, oamenii își strigă disperarea și spun că s-au săturat să care zilnic bidoane cu apă, scrie antena3.ro.

„E foarte greu. Mi se lungesc mâinile. Vin și cu două, dar cu mâna asta nu pot ridica mai mult de doi litri”, se plânge o localnică.

„Noi ne descurcăm cum ne descurcăm, dar sunt oameni în vârstă, care săracii... Foarte, foarte greu este. Asta e şi din păcate nu se face nimic. Nici măcar comunicare, să ne zică exact,” spune şi o altă localnică.

„Trebuie să car cu PET-urile de cinci kilograme de apă. Nici apa cu care ne spălăm, cu care spălăm hainele, vasele. Nu ştim cât de curaţi suntem, dacă ne spălăm cu apa pe care nu putem să o bem,” adaugă o femeie.

Oamenilor le e frică până și să spele să nu cumva să apară vreo defecțiune, aşa că mulți au renunțat inclusiv la maşina de spălat.

„Ne e frică să spălăm. Ni se strică maşina. O cafea nu poţi face cu apa de la robinet. Nimic!” spune o localnică.

Cu doar câteva luni rămase până la venirea iernii, localnicii spun că şi-au pierdut speranţa că autorităţile le vor rezolva problemele.

„Să nu ajungem în iarnă să nu mai putem lua apă nici de la rezervorul acela. Nu ştiu atunci cu ce vom găti,” explică o localnică.

În urmă cu patru luni, pârâul Corund a inundat Salina Praid, distrugând mare parte din galeriile acesteia. Şi în ziua de azi, în faţa primăriei Târnăveni sunt amplasate zeci de containere de apă, de altfel, singura sursă de apă potabilă la care au acces localnicii, mai scrie sursa citată.

