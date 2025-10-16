Plan de reconstrucţie a zonei Praid. Apel la Guvern: „La 5 luni de la inundarea salinei oamenii primesc apă potabilă cu cisterna”

Comunitatea Declic a solicitat Guvernului joi, 16, octombrie, să adopte un plan de reconstrucţie a zonei Praid după inundaţiile care au afectat salina şi toată comunitatea. Peste 40.000 de locuitori din zonă primesc apă potabilă la cisternă sau la bidon la aproape 5 luni de la inundarea salinei.

„Peste 10.000 de membri Declic solicită Guvernului Bolojan să preia coordonarea planului de reconstrucţie a zonei Praid. Situaţia a peste 40.000 de oameni din zonă se agravează, după ce la aproape 5 luni de la inundarea salinei oamenii primesc apă potabilă cu cisterna sau la bidon şi nu au niciun orizont de timp pentru rezolvarea problemei”, se arată într-un comunicat al Declic transmis joi.

Declic arată că autorităţile pasează vina de la una la alta, fără să-şi asume un plan concret pentru soarta cetăţenilor.

În urma dezastrului din mai 2025, când salina Praid a fost inundată, mii de oameni au rămas fără locuri de muncă, turismul din zonă a fost afectat şi, pe o distanţă de 80 de km de-a lungul Târnavei Mari, mii de oameni îşi procură apă potabilă cu bidoanele, mai arată comunitatea Declic.

„Prin incapacitatea sa de acţiune la Praid, statul îşi abandonează propriii cetăţeni. De aceea, îi cerem premierului să îşi asume un plan integrat de reconstrucţie şi să coordoneze, la nivel de Guvern, gestionarea situaţiei de criză”, a declarat Istvan Szakats, coordonatorul campaniei Declic „SOS Praid!”.

Comunitatea Declic a strâns peste 10.000 de semnături în campania „SOS Praid!”, în doar câteva zile de la lansarea petiţiei.

