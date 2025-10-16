Plan de reconstrucţie a zonei Praid. Apel la Guvern: „La 5 luni de la inundarea salinei oamenii primesc apă potabilă cu cisterna”

Autor: Aniela Manolea
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 14:48
391 citiri
Plan de reconstrucţie a zonei Praid. Apel la Guvern: „La 5 luni de la inundarea salinei oamenii primesc apă potabilă cu cisterna”
Declic solicită Guvernului un plan de reconstrucţie a zonei Praid FOTO Facebook /Radu Miruță

Comunitatea Declic a solicitat Guvernului joi, 16, octombrie, să adopte un plan de reconstrucţie a zonei Praid după inundaţiile care au afectat salina şi toată comunitatea. Peste 40.000 de locuitori din zonă primesc apă potabilă la cisternă sau la bidon la aproape 5 luni de la inundarea salinei.

„Peste 10.000 de membri Declic solicită Guvernului Bolojan să preia coordonarea planului de reconstrucţie a zonei Praid. Situaţia a peste 40.000 de oameni din zonă se agravează, după ce la aproape 5 luni de la inundarea salinei oamenii primesc apă potabilă cu cisterna sau la bidon şi nu au niciun orizont de timp pentru rezolvarea problemei”, se arată într-un comunicat al Declic transmis joi.

Declic arată că autorităţile pasează vina de la una la alta, fără să-şi asume un plan concret pentru soarta cetăţenilor.

În urma dezastrului din mai 2025, când salina Praid a fost inundată, mii de oameni au rămas fără locuri de muncă, turismul din zonă a fost afectat şi, pe o distanţă de 80 de km de-a lungul Târnavei Mari, mii de oameni îşi procură apă potabilă cu bidoanele, mai arată comunitatea Declic.

„Prin incapacitatea sa de acţiune la Praid, statul îşi abandonează propriii cetăţeni. De aceea, îi cerem premierului să îşi asume un plan integrat de reconstrucţie şi să coordoneze, la nivel de Guvern, gestionarea situaţiei de criză”, a declarat Istvan Szakats, coordonatorul campaniei Declic „SOS Praid!”.

Comunitatea Declic a strâns peste 10.000 de semnături în campania „SOS Praid!”, în doar câteva zile de la lansarea petiţiei.

AUR sesizează Curtea Constituțională împotriva legii privind plata pensiilor private. "Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III"
AUR sesizează Curtea Constituțională împotriva legii privind plata pensiilor private. "Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III"
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) sesizează joi Curtea Constituțională împotriva legii privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de Camera Deputaților, acuzând că „prin...
Guvernul Bolojan decide astăzi câți bani vor putea cheltui Metrorex, Romsilva și RA-APPS, dar și exproprierile pentru o autostradă
Guvernul Bolojan decide astăzi câți bani vor putea cheltui Metrorex, Romsilva și RA-APPS, dar și exproprierile pentru o autostradă
Guvernul discută joi extinderea termenului de implementare a programului INVESTALIM, măsură motivată de complexitatea proiectelor și durata mare a procedurilor administrative. Conform...
#salina Praid, #guvernul bolojan, #declic, #salina inundata, #apa potabila , #Salina Praid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Arestati pe loc: un cuplu a blocat ambulanta aflata in misiune si a agresat personalul medical!
ObservatorNews.ro
Un milionar de 79 de ani si-a cautat iubita pe Tinder. Povestea demna de film s-a transformat rapid in cosmar
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Odesa trece sub conducere militară. Zelenski a numit în fruntea orașului râvnit de Putin un veteran al războiului din Donbas
  2. Ce este important în viață pentru cele 4 tipologii de tineri români: Gandalf, Scarlett O'Hara, Hermione și Jack Sparrow STUDIU
  3. Instalațiile de gaze naturale au fost oprite în Ucraina din cauza atacurilor cu drone ale rușilor
  4. UPDATE Legea pensiilor private, contestată la CCR. Argumentele aduse de judecătorii Înaltei Curți
  5. Încă un sector din Transalpina se închide din cauza viscolului, avalanşelor şi a căderilor de stânci VIDEO
  6. Consilierul președintelui Zelenski, recunoscător pentru sprijinul acordat: "România, încă din prima zi, a fost una dintre țările de bază care au ajutat Ucraina"
  7. Plan de reconstrucţie a zonei Praid. Apel la Guvern: „La 5 luni de la inundarea salinei oamenii primesc apă potabilă cu cisterna”
  8. O femeie și-a aruncat din neatenție verigheta și inelul de logodnă la gunoi. Cum le-a găsit. „A fost ca și cum ai căuta un ac în carul cu fân”
  9. Cum a fost la mobilizare. Ce povestesc un sportiv și un actor despre cum au trăit ziua istorică
  10. Femeie condamnată la închisoare după ce a folosit amprentele unui bărbat mort ca să falsifice acte. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva”