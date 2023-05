Actrița mexicano-americană Salma Hayek este una dintre puținele vedete feminine din showbiz care reușesc să ascundă trecerea timpului.

Astfel, deși are 56 de ani, Salma Hayek își permite în continuare să-și expună calitățile de fotomodel, așa cum a făcut și zilele trecute, la Festivalul de Film de la Cannes.

Sâmbătă, actrița Salma Hayek a participat la premiera filmului ”Killers Of The Flower Moon” și a avut o apariție impresionantă pe covorul roșu. Vedeta în vârstă de 56 de ani a fost îmbrăcată într-o rochie mov închis absolut uimitoare, semnată Alexander McQueen.

Salma Hayek și-a scos în evidență decolteul, dar și silueta de sirenă. Ea și-a accesorizat ținuta cu un coc înalt și bijuterii, inclusiv un colier cu diamante, un inel mare și o brățară asortată.

.@salmahayek wears a #McQueenAW23 dress with an exploded neckline and puffball skirt in nightshade poly faille to the #KillersOfTheFlowerMoon red carpet during the 76th Annual #CannesFilmFestival.#SeenInMcQueen #Cannes #SalmaHayekPinault pic.twitter.com/aeiorjp4DU