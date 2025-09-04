Salma Hayek, siluetă de invidiat la 59 de ani. Actrița cucerește internetul în costum de baie de ziua ei pe un iaht de lux FOTO

Salma Hayek a marcat împlinirea vârstei de 59 de ani într-un mod spectaculos, afișându-se pe un iaht într-un costum de baie roșu aprins, atrăgând privirile fanilor din întreaga lume.

Actrița mexicană a împărtășit un moment deosebit de pe Instagram, ținând în mână o băutură asortată și zâmbind radiant în fața apusului care a completat scena de vacanță perfectă. În postarea sa, Hayek a transmis un mesaj plin de energie și recunoștință:

„59 de călătorii în jurul soarelui și încă dansez. Noroc tuturor și mulțumesc pentru dragoste”. Felicitările au venit rapid din partea prietenilor celebri, printre care Anthony Hopkins și Linda Evangelista, care nu au ezitat să o sărbătorească.

Aceasta nu este prima dată când Salma Hayek surprinde în costum de baie. În luna mai, actrița a apărut pe coperta ediției Sports Illustrated Swimsuit 2025, alături de vedete mult mai tinere. Despre experiența sa, Hayek a spus:

„Dacă cineva mi-ar fi spus că voi fi în ea la 58 de ani, i-aș fi trimis la casa de nebuni, dar lumea s-a schimbat, și asta e incitant”. Ea consideră că apariția în această revistă este o declarație despre frumusețe și vârstă, demonstrând că nu există limite pentru încrederea în sine.

Într-un interviu pentru People, Salma a explicat filosofia sa: „Vreau doar ca soțul meu să spună în continuare ‘Wow’ când se uită la mine. Vreau să mă simt în continuare bine în privința felului în care arăt, dar nu neapărat pentru că vreau să arăt de 20 de ani”. Actrița a adăugat: „Sunt mai entuziasmată să arăt bine la 50 și 60 de ani. Este un alt tip de frumusețe”.

