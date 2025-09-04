Salma Hayek, siluetă de invidiat la 59 de ani. Actrița cucerește internetul în costum de baie de ziua ei pe un iaht de lux FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 15:21
723 citiri
Salma Hayek, siluetă de invidiat la 59 de ani. Actrița cucerește internetul în costum de baie de ziua ei pe un iaht de lux FOTO
Salma Hayek a împlinit 59 de ani FOTO: Instagram/ Salma Hayek

Salma Hayek a marcat împlinirea vârstei de 59 de ani într-un mod spectaculos, afișându-se pe un iaht într-un costum de baie roșu aprins, atrăgând privirile fanilor din întreaga lume.

Actrița mexicană a împărtășit un moment deosebit de pe Instagram, ținând în mână o băutură asortată și zâmbind radiant în fața apusului care a completat scena de vacanță perfectă. În postarea sa, Hayek a transmis un mesaj plin de energie și recunoștință:

„59 de călătorii în jurul soarelui și încă dansez. Noroc tuturor și mulțumesc pentru dragoste”. Felicitările au venit rapid din partea prietenilor celebri, printre care Anthony Hopkins și Linda Evangelista, care nu au ezitat să o sărbătorească.

Aceasta nu este prima dată când Salma Hayek surprinde în costum de baie. În luna mai, actrița a apărut pe coperta ediției Sports Illustrated Swimsuit 2025, alături de vedete mult mai tinere. Despre experiența sa, Hayek a spus:

„Dacă cineva mi-ar fi spus că voi fi în ea la 58 de ani, i-aș fi trimis la casa de nebuni, dar lumea s-a schimbat, și asta e incitant”. Ea consideră că apariția în această revistă este o declarație despre frumusețe și vârstă, demonstrând că nu există limite pentru încrederea în sine.

Într-un interviu pentru People, Salma a explicat filosofia sa: „Vreau doar ca soțul meu să spună în continuare ‘Wow’ când se uită la mine. Vreau să mă simt în continuare bine în privința felului în care arăt, dar nu neapărat pentru că vreau să arăt de 20 de ani”. Actrița a adăugat: „Sunt mai entuziasmată să arăt bine la 50 și 60 de ani. Este un alt tip de frumusețe”.

Corina Caragea, vacanță la malul oceanului. Fotografii spectaculoase din Bora Bora FOTO
Corina Caragea, vacanță la malul oceanului. Fotografii spectaculoase din Bora Bora FOTO
Corina Caragea se bucură de o escapadă de vis în Bora Bora, alimentându-și pasiunea pentru călătorii, care durează de ani buni. Prezentatoarea Știrilor Sportive de la Pro TV și-a...
Adela Popescu, ironică la adresa soțului său Radu Vâlcan la finala „Insula Iubirii”: „Cu ispitele alea… îngrozitor”
Adela Popescu, ironică la adresa soțului său Radu Vâlcan la finala „Insula Iubirii”: „Cu ispitele alea… îngrozitor”
Finala „Insula Iubirii”, difuzată miercuri, 3 septembrie 2025, a adus în prim-plan nu doar tensiunile și emoțiile concurenților, ci și momente pline de umor în culisele evenimentului...
#Salma Hayek, #Salma Hayek frumusete, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A aparat un penalty si peste cateva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emotional
a1.ro
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insula. Ce s-a intamplat cu ea si Teo dupa Ceremonia finala a focului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Salma Hayek, siluetă de invidiat la 59 de ani. Actrița cucerește internetul în costum de baie de ziua ei pe un iaht de lux FOTO
  2. Corina Caragea, vacanță la malul oceanului. Fotografii spectaculoase din Bora Bora FOTO
  3. Oana Monea și Maria Avram, replici dure în ultimul episod Insula Iubirii. Ispita acuză că a fost jignită și acasă: „Eu sunt soție, tu ești amantă”
  4. Adela Popescu, ironică la adresa soțului său Radu Vâlcan la finala „Insula Iubirii”: „Cu ispitele alea… îngrozitor”
  5. Fiul lui Alain Delon, Alain-Fabien, contestă testamentul tatălui său și îi dă în judecată pe fratele și sora sa
  6. SPEK Cum a slăbit Ozana Barabancea 25 de kilograme: detalii despre operație și dieta strictă
  7. Ella Vișan, primele declarații după finala Insula Iubirii: „A fost un experiment”
  8. Teo de la „Insula Iubirii” 2025, într-o nouă relație. Iubita lui, angajată la Antenă și fostă concurentă la o emisiune matrimonială
  9. Radiohead dezvăluie primele concerte după șapte ani și stârnește controverse din cauza boicotului pro-Palestina
  10. Insula Iubirii 2025: Marius Avram a plecat cu ispita Oana, dar s-a împăcat apoi cu soția lui