Scriitorul Salman Rushdie a fost atacat în public la New York. Autorul ”Versetelor satanice” este condamnat la moarte în Iran VIDEO

Scriitorul de origine indiană Salman Rushdie, care a primit multe ameninţări cu moartea după ce a scris „Versetele satanice”, a fost atacat pe o scenă din statul New York.

Câştigător premiului Booker vorbea la un eveniment al instituţiei Chautauqua când a avut loc incidentul.

Martorii spun că au văzut un bărbat alergând pe scenă, lovindu-l cu pumnii sau înjunghiându-l pe Rushdie.

Un videoclip postat online arată participanţii care se năpustesc pe scenă imediat după incident.

#BREAKING: India born author Salman Rushdie stabbed on stage at an event in New York. Attacker arrested by the Police. Rushdie has faced death threats from Islamists since years after writing The Satanic Verses. The event where he was attacked was by @chq. pic.twitter.com/56o13hFNHg