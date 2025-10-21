Ministrul Economiei a reușit să demită conducerea Salrom. "Mergem mai departe: în instanță, pentru recuperarea prejudiciilor", anunță Radu Miruță.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat, în ziua de 21 octombrie 2025, că a fost demisă conducerea Salrom.

”Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care a făcut achiziţii inutile şi costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale, a fost schimbată”, a afirmat el.

”A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea Salrom a fost demisă. S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa celor care cred că resursele statului român sunt moştenire personală! Oricâte şmecherii ar încerca cei care s-au obişnuit să creadă că statul e al lor, că pot face ce vor în companiile publice, că pot stoarce bani din ele fără să dea socoteală - nu le mai merge!”, a arătat Radu Miruţă, marţi seară, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că, în acest fel, la Salrom, bătaia de joc s-a încheiat.

”Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care a făcut achiziţii inutile şi costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale - a fost schimbată! Am reuşit, împreună cu acţionarul minoritar, să luăm această decizie prin vot. Ştiu că o să mă întrebaţi: de ce abia acum? Pentru că a fost nevoie de analize, negocieri, de documente solide. Pentru că, spre deosebire de alţii, eu nu mă joc cu vorbele, mă asigur că lucrurile chiar se întâmplă”, a adăugat ministrul Economiei.

Potrivit lui Miruţă, ”în locul pilelor şi combinaţiilor, vin profesionişti”, selectaţi pentru mandate temporare dintre CV-urile celor care au raspuns apelului de a aplica pe website-ul ministerului pentru a se implica în companiile de stat sau specialişti respectaţi in domeniile lor: un director executiv cu experienţă în explorare geologică, din comunitatea locală; un auditor financiar, absolvent ASE, expert în controlul cheltuielilor şi management eficient; un antreprenor din comunitatea Romanian Business Leaders.

”Două rapoarte - ale Corpului de Control al premierului şi al Ministerului Economiei - arată clar: resursele publice au fost batjocorite. Asta se termină acum. Mergem mai departe: în instanţă, pentru recuperarea prejudiciilor şi pentru pedepsirea celor vinovaţi. Fosta conducere a Salrom deja trimite avocaţi, ameninţă cu procese. De ce? Pentru că li s-a spus clar: când reprezinţi statul, nu ai doar beneficii, ai şi responsabilităţi. Nu mă intimidează. Adevărul iese întotdeauna la suprafaţă - şi în acest caz, adevărul doare: au greşit şi vor răspunde”, a subliniat el.

Ministrul Economiei a amintit că pentru locuitorii din Praid afectaţi de inundaţii, au fost puse la punct două scheme de ajutor:

- una pentru afacerile închise temporar: 82 de cereri depuse, 73 admise, 4,3 milioane lei aprobaţi.

- A doua – pentru despăgubiri şi costuri de reparaţii – este în desfăşurare şi se doreşte extinderea ariei de aplicare.

”Bunul-simţ trebuie să revină în drepturi. Statul român nu e al «băieţilor deştepţi». E al românilor cinstiţi”, a conchis Miruţă.

Societatea Naţională a Sării - SALROM S.A precizează, referitor la concluziile Corpului de Control al prim-ministrului după verificările în urma dezastrului de la Salina Praid, că în ultimii trei ani au fost alocate toate sumele necesare protejării zăcământului, a spaţiilor subterane şi a echipamentelor utilizate, conform programelor anuale de investiţii.

Conducerea societăţii de stat consideră „denigratoare şi nefondate” afirmaţiile ministrului Economiei, Radu Miruţă, care i-a cerut demisia şi a anunţat că a acţionat-o în instanţă. „Obligativitatea închiderii minelor vechi prin impermeabilizare, betonare sau alte metode revine, fără echivoc, MEDAT prin alocarea de fonduri de la buget. Se pare că domnul ministru se dă în judecată singur pentru inacţiunea ministerului pe care îl conduce”, se arată într-un comunicat al SALROM.

Prescurtarea MEDAT reprezintă Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirma, după publicarea raportului privind dezastrul de la Praid, că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare, dar aceasta a refuzat, că a cerut convocarea unei şedinţe, iar conducerea a refuzat, motiv pentru care a acţionat-o în instanţă.

