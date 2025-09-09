Ministrul Radu Miruță explică de ce nu-i poate da afară pe șefii Salrom, după dezastrul de la Praid: "Ministerul Economiei a dat în judecată societatea Ministerului Economiei"

Autor: Mihai Diac
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 23:24
Radu Miruţă, ministrul Economiei - FOTO Facebook/Radu Miruţă

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a dezvăluit că el a încercat să-i dea afară pe directorii de la societatea Salrom, întrucât sunt responsabili de dezastrul produs la Salina Praid, dar n-a putut să-i concedieze întrucât ei se folosesc de o stratagemă juridică.

Într-o emisiune la postul Antena 3, Radu Miruță a explicat că funcționarii din conducerea Salrom se folosesc de un artificiu juridic pentru a nu fi dați afară, iar din acest motiv Ministerul Economiei a fost obligat să-și dea în judecată propria companie.

"Eu, ca ministru al Economiei, am emis un ordin AGA de a trage la răspundere conducerea Salrom pentru prejudiciul de la Praid, e dovedit și cuantificabil și cu legătură de cauzalitate. Ei trebuie să se întâlnească în 30 de zile pentru a fi informați că le va fi atrasă răspunderea în instanță, moment de la care se revocă de drept, nu va mai fi vot să decizi dacă-i lași sau nu. Au trecut cele 30 de zile, iar ei evită să se ducă în sală să se întâlnească pentru a se considera că s-a îndeplinit procedura. Ministerul Economiei a dat în judecată societatea Ministerului Economiei pentru a-i obliga să se ducă în sală să pună în aplicare dispoziția acționarului", a explicat ministrul Miruță.

Radu Miruță a susținut că funcționarii pe care el vrea să-i dea afară din fruntea Salrom sunt susținuți de unele partide politice. "Acolo sunt trei oameni puși de partide politice, poate că partidele politice ar face bine să le spună să plece. Statul român blochează. Ministerul se luptă cu el însuși să-și dea la o parte niște oameni care au produs un prejudiciu și ei spun că nu vor și oamenii care i-au numit acolo îi încurajează", a subliniat ministrul Economiei.

Conform site-ului Salrom, funcția de director general și membru al Consiliului de Administrație este deținută de Constantin Dan Dobrea. La începutul lunii iulie 2025, Dobrea fusese anunțat în direct, într-o emisiune de televiziune, de către ministrul Miruță, că va fi demis.

