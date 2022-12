I-a enervat pe toți! Bucătarul turc Salt Bae trage de Messi și se bagă în toate pozele cu jucătorii argentinieni și trofeul Cupei Mondiale VIDEO

Jucătorii argentinieni au fost vizibil deranjați de apariția pe teren, după câștigarea Cupei Mondiale, a turcului Nusret Gökçe, cunoscut drept Salt Bae.

Prieten cu președintele FIFA, Gianni Infantino, celebrul chef Salt Bae a avut acces la toate meciurile de la Cupa Mondială și mai mult de atât.

După ce Argentina a câștigat trofeul, el a intrat pe teren și a ținut morțiș să apară în toate pozele. L-a făcut atent de două ori pe Messi, a luat cupa în mână și s-a băgat între jucătorii argentiniani.

Imixtiunea lui Salt Bae în bucuria argentiniană a iritat pe toată lumea, inclusiv pe fotbaliștii sud-americani.

Turcul, devenit celebru pentru modul în care pune sarea pe carne, s-a mândrit apoi cu pozele pe rețelele sociale, însă fanii sunt dezgustați de comportamentul acestuia.

Messi deserves another World Cup for not giving a single fuck about Salt Bae pic.twitter.com/EIsM8lnc8S — Bobby Reagan (@BarstoolReags) December 19, 2022

Martinez was ready to kill him 😂🤣 pic.twitter.com/IcuNxzqNB3 — Footy Humour (@FootyHumour) December 19, 2022

This is ridiculous, shame on FIFA for allowing him to touch, kiss, and hold the World Cup. Salt Bae drops salt on meat, what is he doing there? pic.twitter.com/gLyX7pT4OG — Terry Flewers (@terryflewers) December 20, 2022

Lisandro Martinez REALLY didn't want Salt Bae posing next to him, the footage is so, so awkward. pic.twitter.com/47nQtElYtn — SPORTbible (@sportbible) December 20, 2022

