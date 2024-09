Peste 30 de comisari de la Garda de Mediu au strâns gunoiul în centrul Bucureștiului VIDEO

Peste 30 de comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, în frunte cu comisarul general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu, Florin Bănică, au participat la o acțiune de ecologizare în Sectorul 3 al Capitalei.

Evenimentul s-a desfășurat în ziua de sâmbătă, 21 septembrie 2024 și s-a intitulat „Ziua de Curățenie Națională”. Inițiativa acestui eveniment a aparținut organizației „Let’s Do It Romania”.

Comisarii care au participat la acțiunea de ecologizare sunt de la Comisariatul General și de la comisariatele din București și Ilfov ale Gărzii Naționale de Mediu. Curățenia din București s-a desfășurat în centrul Bucureștiului, în zona adiacentă Bulevardului Unirii - zona Esplanada.

„Garda Națională de Mediu sprijină în fiecare an demersul „Let’s Do It România” și ne bucurăm că putem participa, cu o prezență numeroasă, și în acest an, pentru a susține, în calitate de voluntari, acest efort de colectare a deșeurilor abandonate ilegal.

În ceea ce privește zona ecologizată astăzi, Garda Națională de Mediu a avut constant în vedere starea de salubritate a amplasamentului, realizând, de-a lungul timpului, numeroase controale soldate cu amenzi și măsuri de salubrizare. Din păcate, așa cum am putut constata, abandonările ilegale de deșeuri continuă.

Până la urmă, totul ține de educație și de conștiința cetățeanului de a păstra un mediu curat. Din acest punct de vedere, m-am bucurat că, la acțiunea de astăzi, au participat numeroși copii și adolescenți. Ei si-au putut da seama cât de greu este să strângi ce alții aruncă la întâmplare, cu atâta ușurință. Sunt absolut convins că toți acești tineri vor deveni, mai târziu, cetățeni responsabili care vor trata mediului înconjurător cu respectul cuvenit", a declarat, la finalul acțiunii, voi!”, a declarat comisarul general adjunct, Florin Banică, la finalul acțiunii.

Ads