Călin Georgescu, la ieșirea de la Parchetul General: ”Iar aici avem salutul nazist al lui Elon Musk”

La ieșirea de la audierile desfășurate în clădirea Parchetului General, Călin Georgescu a salutat mulțimea care-l aclama folosind același gest pe care l-a făcut Elon Musk la ceremonia de învestire a lui Donald Trump: a ridicat mâna sus, apoi ducând-o la piept, în dreptul inimii, gest ce amintește de salutul nazist.

”Iar aici, doamnelor și domnilor, avem salutul nazist al lui Elon Musk, cel căruia aseară, în interviul lui Alex Jones, Georgescu îi promitea aurul și metalele rare ale României.

Ca să nu mai fie nici o îndoială”, scrie activista Dana Hering pe rețelele sociale.

Același gest l-a făcut și cel mai bogat om din lume, Elon Musk, la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, din 20 ianuarie. Criticii miliardarului declarau atunci că gestul este fără echivoc, în timp ce Liga Anti-Defăimare (ADL), care activează contra discriminării evreilor, spune că a fost doar un gest „entuziast și stângaci” al proprietarului X, Tesla și SpaceX.

Elon Musk pune mâna pe piept, apoi întinde brațul într-un gest smucit, făcut de două ori, în timpul discursului susținut la Washington D.C. la învestirea președintelui Trump.

Reacțiile la gestul lui Elon Musk au fost puternice. În timp ce unii îl acuză că își afișează pe față susținerea față de regimul lui Hitler, susținătorii miliardarului spun că gestul reprezintă empatia lui Musk, bazat pe expresia „my heart goes out to you” („inima mea se îndreaptă către voi”).

