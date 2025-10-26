O descoperire suprarealistă. Lucrarea pierdută a lui Dalí, cumpărată cu 170 de euro, a fost vândută la licitație cu peste 50.000 de euro VIDEO

O pictură surprinzătoare, considerată pierdută, a celebrului artist suprarealist Salvador Dalí, a ajuns în atenția colecționarilor internaționali după ce a fost descoperită întâmplător la un târg de antichități din Cambridge.

Pictura, realizată în acuarelă și marker, a fost cumpărată acum doi ani pentru doar 170 de euro și a fost vândută recent la licitație pentru 52.000 de euro, potrivit The Guardian.

Lucrarea, intitulată „Vecchio Sultano” (Vechiul sultan), făcea parte dintr-o serie planificată de Dalí în 1966, ce urma să cuprindă 500 de picturi inspirate de „O mie și una de nopți”. Descoperirea a fost făcută de un comerciant local de artă și antichități, în timpul unei curățări a garajului londonez. În colțul din dreapta jos al picturii, Russell a observat semnătura inconfundabilă a artistului și autocolante de la casa de licitații Sotheby’s, ceea ce i-a atras imediat atenția.

Inițial, bărbatul a avut îndoieli privind autenticitatea lucrării, dar a decis să liciteze „dintr-un impuls”, oferind 170 de euro, suma la care singurul concurent a renunțat. „A fost un sentiment unic în viață”, a declarat el pentru The Guardian.

Ads

După ce a fost autentificată de casa de licitații Cheffins din Cambridge, pictura a fost scoasă la vânzare și achiziționată de un cumpărător din străinătate.

Bărbatul care a descoperit pictura a investit peste 4.500 de euro pentru autentificarea ei și documentarea provenienței acesteia. „A fost uimitor”, a mărturisit el. „Am fost foarte mulțumit, după toată incertitudinea și îndoiala de la început, dacă este original sau nu, și întreaga călătorie din ultimii doi ani... a fost pur și simplu extraordinar”, a mai spus el.

Ads