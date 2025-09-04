Avertismentul salvamontiștilor cu privire la câinii de la stână. „Orice tentativă de a-i atrage poate declanșa un comportament agresiv”

Traseele montane reprezintă o sursă de fericire și relaxare pentru turiști, dar există și pericole la care ar trebui să fie mai atenți.

Potrivit Salvamont Brașov, una dintre cele mai frecvente situații de risc este întâlnirea cu câinii de la stână, care pot deveni extrem de agresivi și pun în pericol siguranța drumeților.

Echipele de intervenție primesc săptămânal apeluri de la persoane atacate de câinii ciobănești, incidente ce pot fi evitate dacă turiștii ar aplica câteva reguli de siguranță.

Cum ne apărăm

În momentul în care ne apropiem de o stână, câinii își vor face simțită prezența imediat. Ei vor doar să-și apere turma de prădători, iar prezența noastră este văzută ca o amenințare.

Salvamontiștii ne spun ce ar trebui să facem în astfel de situații.

„-Păstrează distanța și deviază de la traseu: Chiar dacă asta înseamnă să te abați de la drumul marcat, evită să te apropii de stână și de turmă. Ocolește zona larg, menținând o distanță sigură.

-Nu hrăni și nu mângâia câinii: Oricât de blânzi ar părea, câinii de la stână nu sunt animale de companie. Orice tentativă de a-i atrage sau de a-i hrăni poate fi interpretată greșit și poate declanșa un comportament agresiv.

-Păstrează-ți calmul și nu fugi: Dacă un câine se apropie de tine, nu alerga. Fuga îi activează instinctul de vânătoare. Oprește-te, rămâi calm și evită contactul vizual direct. Folosește-ți rucsacul sau o haină pentru a te proteja. Îndepărtează-te încet, fără mișcări bruște.

-Cere ajutor la 112: În cazul în care situația scapă de sub control și ești mușcat, sună imediat la 112. Autoritățile competente, cum ar fi poliția sau jandarmeria, pot interveni pentru a gestiona incidentul”, recomandă salvamontiștii.

„Siguranța pe munte începe cu atenția fiecăruia dintre noi”

Serviciile Salvamont nu au atribuții legale pentru a muta stânele, pentru a sancționa ciobanii sau pentru a interveni direct în gestionarea turmelor și a câinilor de pază, precizează Salvamont Brașov.

„Rolul nostru este de a vă oferi recomandări și informații utile care să vă ajute să evitați situațiile de risc și să diminuăm, pe cât posibil, numărul incidentelor de pe traseele montane.

Siguranța pe munte începe cu atenția fiecăruia dintre noi. Respectând regulile și colaborând cu autoritățile, putem preveni incidentele și ne putem bucura de drumeții în condiții de liniște și siguranță”, adaugă salvamontiștii.

