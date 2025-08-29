Trei cetățeni ucraineni au fost salvați de salvamontiști, în urma unei operațiuni de peste 12 ore. Intervenția a fost derulată pe întuneric VIDEO

Salvamontiștii din Maramureș au recuperat, vineri dimineață, 29 august, trei cetățeni ucraineni, care au trecut granița prin munți și care s-au rătăcit într-o zonă extrem de dificilă, aproape de vârful Pop Ivan.

După o intervenție care a durat peste 12 ore și care s-a derulat în condiții de întuneric, cei trei au fost găsiți epuizați, însă teferi, fiind coborâți în siguranță de pe munte.

Acțiunea Salvamont Maramureș a început joi după-amiază, după ce salvatorii au fost anunțați că trei cetățeni ucraineni, dezorientați și fără provizii, se află aproape de vârful Pop Ivan, o zonă dificilă din Munții Maramureșului.

După o intervenție grea, derulată în condiții de întuneric, salvatorii au reușit să ajungă la cei trei bărbați cu vârste de 28 și 29 de ani.

„După o operațiune complexă de salvare care a durat mai bine de 12 ore, echipa noastră împreună cu colegii de la Poliția de Frontieră au reușit să-i coboare în siguranță pe cei trei cetățeni ucraineni, cu vârste de 28 și 29 de ani, din zona montană unde se rătăciseră.

Le-am acordat primul ajutor, hrană și ceai cald, iar la final, deși epuizați, au refuzat transportul la spital, fericiți că au scăpat teferi. Ne bucurăm că totul s-a terminat cu bine și le dorim multă sănătate! ”, au transmis, vineri dimineață, reprezentanții Salvamont Maramureș.

Ads

În semn de apreciere, unul dintre cei salvați a transmis salvatorilor un mesaj audio în limba română: „Mulțumesc, Salvamont Maramureș!”.

Ads