Traseele montane care se închid din cauza înrăutățirii vremii. Stratul de zăpadă ar putea depăși jumătate de metru

Reprezentanţii Salvamont Prahova anunţă, joi, 2 octombrie, că traseele de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar în această perioadă.

Măsura a fost luată în condiţiile în care la munte, la altitudini mari, sunt anunţate ninsori în urma cărora stratul de zăpadă care se va depune va depăşi jumătate de metru.

”În această perioadă, nu sunt recomandate deplasările în zona montană înaltă. Declarăm închise temporar toate traseele turistice montane de abrupt din Bucegi, Baiului şi Ciucaş”, au transmis, joi, 2 octombrie, reprezentanţii Salvamont Prahova.

Aceştia au explicat că măsura de închidere temporară a traseelor situate la mare altitudine a fost luată în condiţiile în care, de joi, timp de câteva zile, vremea la munte va fi nefavorabilă, fiind anunţate ninsori abundente, în urma cărora se estimează depunerea unui strat de zăpadă de 50-80 de centimetri.

De asemenea, pe crestele munţilor vântul va sufla cu putere, spulberând zăpada şi formând troiene de peste un metru.

Ce spun meteorologii

Meteorologii au emis, miercuri, 1 octombrie, alerte Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori, viscol şi strat de zăpadă, valabile pe parcursul zilelor de joi şi vineri, 2-3 octombrie, în zone montane din şase judeţe, precum şi o informare de vreme rece, ploi, vânt în cea mai mare parte a ţării.

Potrivit prognozei de specialitate, în intervalul 2 octombrie, ora 10:00 – 3 octombrie, ora 10:00, un Cod galben de ninsori temporar viscolite şi strat de zăpadă va fi valabil în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini de peste 1.500 de metri, unde va ninge temporar viscolit şi se va depune strat de zăpadă (10 – 20 cm).

De asemenea, pe fondul unui Cod portocaliu de ninsori abundente şi strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1.600 de metri, în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba şi Sibiu se va depune strat consistent de zăpadă de 30 – 40 cm.

Conform ANM, în perioada 2 octombrie, ora 10:00 – 4 octombrie, ora 20:00, va fi valabilă o informare de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri.

