Labradorul care salvează turiștii pierduți pe munți. Lucky a învățat să participe la misiuni cu elicopterul VIDEO

Un labrador în vârstă de doar 2 ani, femela pe nume Lucky, a obținut brevetul de intervenție montană în misiuni de salvare cu elicopterul și în caz de avalanșă. Cățeaua a mers pe urmele tatălui său, care a fost tot un câine specializat în salvare montană.

După ce Nero, un câine care a participat la zeci de misiuni de salvare, a murit, fiica sa Lucky a devenit unul dintre cele două patrupede brevetatei pentru salvare din avalanșă în cadrul Salvamont Mureș.

„Am fost în fiecare zi afară, pe teren. Am săpat gropi, adânci de un metru-un metru jumate. Am făcut un fel de iglu în care a intrat un coleg şi câinele trebuia să ne găsească sub zăpadă”, a povestit salvamontistul care a antrenat-o, Ferenczy István, citat de observatornews.ro.

Pentru a obține brevetul, Lucky a efectuat exerciții de căutare, iar după ce a găsit victimele ascunse în zăpadă, echipa de Salvamont a fost extrasă cu elicopterul.

„Aceste exerciții contează foarte mult pentru câini, pentru că trebuie să învețe să poată urca, să se poată deplasa cu aceste elicoptere, pentru că se ajunge mult mai repede cu elicopterul în zona de accidentare”, a declarat șeful Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Mureș, Kovacs Robert, citat de RADOR Radio România.

