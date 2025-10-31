Avertisment pentru turiștii care vor să urce pe munte în weekend. Cinci accidente mortale au avut loc în ultimele zile

Autor: Maria Popa
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 11:20
Salvamontist Foto: Facebook/Salvamont Brașov

Salvamont România a emis, vineri, 31 octombrie, o avertizare pentru cei care vor să urce pe munte în acest weekend, în contextul în care, în ultimele zile, au avut loc cinci accidente mortale şi mai multe accidente cu urmări foarte grave.

Salvamontiștii recomandă turiștilor să se echipeze corespunzător și să evite traseele de creastă sau zonele expuse.

"La altitudini de peste 1600-1700 m, stratul de zăpadă este alunecos, îngheţat, dur, având consistenţa sticlei, creând condiţii extrem de periculoase pentru turişti neechipaţi corespunzător sau pentru cei echipaţi, dar, fără o experienţă foarte bună în teren de pe timp iarnă.

În aceste condiţii, deplasarea necesită echipament specific de iarnă/alpin (colţari, piolet, cască, ham) şi cunoştinţe solide de progresie pe teren mixt, asigurare şi autoasigurare", avertizează Salvamont într-o postare pe Facebook.

Recomandări

Salvatorii montani recomandă tuturor turiştilor să evite traseele de creastă sau zonele expuse, să consulte prognoza meteo şi avertizările Salvamont, să se echipeze corespunzător, să evalueze permanent şi să nu subestimeze riscurile.

În caz de urgenţă, turiştii trebuie să apeleze 112 sau Dispeceratul Naţional Salvamont-Vodafone: 0salvamont.

