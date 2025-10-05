Recomandările Salvamont pentru drumeții pe vreme rece și ploioasă. Ce echipamente sunt absolut esențiale pentru turiști

29 Septembrie 2025 - Recomandările Salvamont pentru drumeții pe vreme rece și ploioasă. Ce echipamente sunt absolut esențiale pentru turiști

Salvamontiștii au transmis luni, 29 septembrie, recomandări pentru turiștii care plănuiesc să meargă la munte în contextul răcirii vremii și a precipitațiilor în creștere. Dincolo de

Salvamont

Turist dat dispărut în Sinaia, găsit mort într-o râpă. Bărbatul era cazat un hotel din stațiune FOTO

15 August 2025 - Turist dat dispărut în Sinaia, găsit mort într-o râpă. Bărbatul era cazat un hotel din stațiune FOTO

Un turist care a fost dat dispărut vineri, 15 august, în stațiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza orașului.

Doi turiști străini au fost atacați de câini în Munții Rodnei. Au reușit să coboare păziți de Salvamont

06 August 2025 - Doi turiști străini au fost atacați de câini în Munții Rodnei. Au reușit să coboare păziți de Salvamont

Salvamont Bistriţa-Năsăud a intervenit miercuri, 6 august 2025, pentru a acorda primul ajutor şi a coborî în siguranţă din Munţii Rodnei doi turişti străini care au fost atacaţi de câini.

Femeie strivită de bolovani, în Bucegi. A fost salvată și transportată cu elicopterul la spital după o intervenție dificilă a Salvamont Brașov

19 Iulie 2025 - Femeie strivită de bolovani, în Bucegi. A fost salvată și transportată cu elicopterul la spital după o intervenție dificilă a Salvamont Brașov

Salvamontiști din Brașov au intervenit sâmbătă după-amiază, 19 iulie, după ce au fost sesizați că o persoană a fost prinsă sub doi bolovani, pe Valea Pietrele din Munții Bucegi. Victima,

Pericol pentru românii pasionați de drumeții. Zonele considerate „sigure”, dar pline de urși. Salvamont: „Muntele e o zonă de risc”

09 Iulie 2025 - Pericol pentru românii pasionați de drumeții. Zonele considerate „sigure”, dar pline de urși. Salvamont: „Muntele e o zonă de risc”

Există trasee montane sigure în România? Șeful Salvamont a oferit precizări în acest sens, pentru Ziare.com.

Cum ne putem proteja de fulgere pe munte. Recomandările salvamontiștilor pentru turiști. „Natura nu iartă neatenția”

07 Iulie 2025 - Cum ne putem proteja de fulgere pe munte. Recomandările salvamontiștilor pentru turiști. „Natura nu iartă neatenția”

Salvamont Brașov ne explică cum ne putem proteja de fulgere pe munte și ce ar trebui să facem pentru a ne putea bucura de drumeții.

Raport îngrijorător: alerte pe bandă rulantă pe munte. Un deces a fost confirmat de salvamontiști

28 Iunie 2025 - Raport îngrijorător: alerte pe bandă rulantă pe munte. Un deces a fost confirmat de salvamontiști

Opt persoane au fost salvate în urma intervenţiilor salvamontiştilor, în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, două au fost transportate la spital, cu ambulanţe. O altă persoană a fost găsită

Un urs a venit la cortul în care se afla o familie cu doi copii, în Brașov, atras de mirosul mâncării. Au intervenit salvamontiștii pentru a-i sprijinii

08 Iunie 2025 - Un urs a venit la cortul în care se afla o familie cu doi copii, în Brașov, atras de mirosul mâncării. Au intervenit salvamontiștii pentru a-i sprijinii

Un urs s-a apropiat de un cort, în care campase o familie cu doi copii, în zona Mălăieşti, din judeţul Braşov, atras de mirosul mâncării păstrate într-un rucsac. Nimeni nu a fost rănit,

Salvamontiștii au intervenit să salveze 17 turiști prinși de o viitură. ”Sperăm să beneficiem şi de suport aerian din partea elicopterului SMURD Tg Mureş”

07 Iunie 2025 - Salvamontiștii au intervenit să salveze 17 turiști prinși de o viitură. ”Sperăm să beneficiem şi de suport aerian din partea elicopterului SMURD Tg Mureş”

Salvamontiștii din Argeș și-au început weekendul în forță. O viitură a surprins 17 turişti în Valea Rea și au cerut sprijin. În același timp, un bărbat cu piciorul rupt a avut nevoie de

Ucrainean de 22 de ani, recuperat de salvamont după o operațiune dificilă de 8 ore VIDEO

04 Mai 2025 - Ucrainean de 22 de ani, recuperat de salvamont după o operațiune dificilă de 8 ore VIDEO

Un tânăr ucrainean în vârstă de 22 de ani a apelat la Salvamont Mureș după ce a trecut granița către România prin munți și s-a pierdut într-o zonă dificilă. Operațiunea din noaptea de

Recomandările Salvamont pentru turiștii mușcați de viperă. Măsurile de prim ajutor care pot salva vieți

27 Aprilie 2025 - Recomandările Salvamont pentru turiștii mușcați de viperă. Măsurile de prim ajutor care pot salva vieți

Sfaturile de prim ajutor pot salva o viață în cazul mușcăturilor de viperă. Salvamontiștii atrag atenția turiștilor asupra măsurilor care urgente trebuie luate.

Helios, primul câine salvator montan din România, se retrage după 12 ani de activitate. Ce primește la „pensionare” FOTO

25 Aprilie 2025 - Helios, primul câine salvator montan din România, se retrage după 12 ani de activitate. Ce primește la „pensionare” FOTO

Helios, primul câine salvator montan din România, se retrage după 12 ani de activitate în cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș.

Român salvat de pe munte în Austria. Purta doar pantaloni și o căciulă când a fost ridicat cu elicopterul de la marginea prăpastiei

17 Aprilie 2025 - Român salvat de pe munte în Austria. Purta doar pantaloni și o căciulă când a fost ridicat cu elicopterul de la marginea prăpastiei

Un bărbat român a fost salvat într-o operațiune complexă de salvamont în Austrie. Îmbrăcat doar în pantaloni și o căciulă de lână, românul de 42 de ani atârna pe un perete abrupt, la

Doi tineri s-au răsturnat cu ATV-ul într-o albie de pârâu. A fost nevoie de intervenția salvamontiștilor

12 Aprilie 2025 - Doi tineri s-au răsturnat cu ATV-ul într-o albie de pârâu. A fost nevoie de intervenția salvamontiștilor

Salvamont Neamţ se află, sâmbătă, într-o acţiune în derulare în Parcul Naţional Cheile Bicazului, pentru evacuarea unei victime cu politraumatism, în urma răsturnării unui ATV pe care

Ursul care a atacat salvamontistul din Predeal a fost ucis. Cei doi pui ai ursoaicei au fost relocați

01 Aprilie 2025 - Ursul care a atacat salvamontistul din Predeal a fost ucis. Cei doi pui ai ursoaicei au fost relocați

Autorităţile din judeţul Braşov au anunțat marți, 1 aprilie, că ursul care a atacat și rănit grav un salvamontist a fost identificat și ucis. Comportamentul agresiv al animalului era cauzat

Salvamontistul rănit de urs a făcut infarct în momentul atacului: "Când a văzut că nu mai mișcă, l-a lăsat"

01 Aprilie 2025 - Salvamontistul rănit de urs a făcut infarct în momentul atacului: "Când a văzut că nu mai mișcă, l-a lăsat"

Șeful salvamontiștilor din Predeal se află în continuare în stare critică la spital, după ce a fost atacat cu violență de un urs. În timp ce medicii luptă pentru a-i salva viața, animalul

Prefectul de Prahova cere cotă mai mare de recoltare a urșilor după atacul în care a fost rănit un șef Salvamont: ”Știam că se va ajunge aici”

31 Martie 2025 - Prefectul de Prahova cere cotă mai mare de recoltare a urșilor după atacul în care a fost rănit un șef Salvamont: ”Știam că se va ajunge aici”

Prefectul de Prahova, Emil Drăgănescu, a cerut creșterea cotei de recoltare a urșilor, cea actuală fiind considerată insuficientă. El spune că autoritățile cunoșteau acest lucru, iar lipsa

S-a aflat cine este bărbatul atacat de urs la Predeal: "Este un membru al echipei noastre". Starea sa e gravă

31 Martie 2025 - S-a aflat cine este bărbatul atacat de urs la Predeal: "Este un membru al echipei noastre". Starea sa e gravă

Bărbatul atacat de un urs duminică seară, pe raza staţiuniI Predeal, este salvamontist. El se îndrepta spre casă în momentul producerii incidentului

Încă un mort pe o pârtie din România. Cum a decedat, de fapt, pasionatul de schi. Raportul Salvamont

25 Februarie 2025 - Încă un mort pe o pârtie din România. Cum a decedat, de fapt, pasionatul de schi. Raportul Salvamont

Decesul tânărului lovit de un alt schior, luni, pe pârtia din Borşa, judeţul Maramureş, a avut loc ca urmare a traumatismelor grave pe care acesta le-a suferit la cap, în condiţiile în care,

Cinci tineri ucraineni au dispărut în Munții Maramureșului. Salvamont a întrerupt operațiunile de căutare

31 Ianuarie 2025 - Cinci tineri ucraineni au dispărut în Munții Maramureșului. Salvamont a întrerupt operațiunile de căutare

Salvatorii montani și polițiștii de frontieră au anunțat, vineri seară, 31 ianuarie, suspendarea căutărilor a cinci tineri ucraineni, rătăciți în Munții Maramureșului. Potrivit apelului

Cel mai greu weekend pe munte. Nou record de intervenții înregistrat de Salvamont

26 Ianuarie 2025 - Cel mai greu weekend pe munte. Nou record de intervenții înregistrat de Salvamont

Salvatorii montani au transmis duminică, 26 ianuarie, că au înregistrat un nou record de intervenții în ultimele 24 de ore. Aceștia au primit 187 de apeluri prin care erau solicitați să

UPDATE Încă un ucrainean rătăcit în Munții Maramureșului. Salvamontiștii l-au salvat pe bărbatul aflat de 6 zile pe drum

10 Ianuarie 2025 - UPDATE Încă un ucrainean rătăcit în Munții Maramureșului. Salvamontiștii l-au salvat pe bărbatul aflat de 6 zile pe drum

Intervenție de urgență a salvamontiştilor din Maramureş, vineri seară, 10 ianuarie, pentru recuperarea unui cetăţean ucrainean care a trecut frontiera. Bărbatul este pe drum de şase zile

Un turist străin a murit după ce a făcut un salt cu snowmobilul. Ce exercițiu riscant i-a fost fatal

07 Ianuarie 2025 - Un turist străin a murit după ce a făcut un salt cu snowmobilul. Ce exercițiu riscant i-a fost fatal

Turistul străin care suferise un grav accident de snowmobil a murit la spital, a anunțat serviciul Salvamont Prahova în seara de 7 ianuarie 2025.

Râs salvat dintr-o fântână de o echipă de Salvamont. Animalul a fost anesteziat înainte de operațiune FOTO VIDEO

07 Ianuarie 2025 - Râs salvat dintr-o fântână de o echipă de Salvamont. Animalul a fost anesteziat înainte de operațiune FOTO VIDEO

O echipă întreagă de la Salvamont și un anestezist au participat la operațiunea de salvare a unui râs sălbatic, care a fost recuperat dintr-o fântână din masivul Parâng. Animalul a fost

Record nedorit la Salvamont: peste 160 de intervenții într-o singură zi, în urma cărora 100 de persoane au ajuns la spital. Stațiunea cu cele mai multe incidente

03 Ianuarie 2025 - Record nedorit la Salvamont: peste 160 de intervenții într-o singură zi, în urma cărora 100 de persoane au ajuns la spital. Stațiunea cu cele mai multe incidente

Dispeceratul Naţional Salvamont a anunţat vineri dimineaţă, 3 ianuarie, că, în ultimele 24 de ore, a înregistrat un număr record, dar nedorit, de intervenţii, fiind primite 161 de apeluri de

Peste 100 de persoane, salvate de pe munte în ultima zi a anului. 34 au ajuns la spital

01 Ianuarie 2025 - Peste 100 de persoane, salvate de pe munte în ultima zi a anului. 34 au ajuns la spital

Ultima zi a anului 2024 a fost o zi de "foc" pentru salvamontiştii din întreaga ţară, solicitaţi să intervină de urgenţă la peste 100 de evenimente montane.

Risc uriaș de avalanșe în Munții Bucegi. Avertismentul salvamontiștilor din Sinaia pentru turiști VIDEO

28 Decembrie 2024 - Risc uriaș de avalanșe în Munții Bucegi. Avertismentul salvamontiștilor din Sinaia pentru turiști VIDEO

Salvamontiştii prahoveni anunţă că la munte se menţine riscul de producere a unor avalanşe, în special pe versanţii dinspre Valea Prahovei.

Turiști salvați de Salvamontiști de pe Via Transilvanica. S-a intervenit şi pentru recuperarea trupul unei persoane care a alunecat şi a căzut într-o prăpastie

26 Decembrie 2024 - Turiști salvați de Salvamontiști de pe Via Transilvanica. S-a intervenit şi pentru recuperarea trupul unei persoane care a alunecat şi a căzut într-o prăpastie

Salvatorii momtani din Suceava au reușit, joi, 26 decembrie, să recupereze doi turişti de pe traseul Via Transilvanica. De asemenea, s-a intervenit pentru a recupera trupul unei persoane care a

Acțiune de salvare dificilă în Munții Maramureșului. Trei fugari ucraineni sunt blocați în nămeți de mai multe zile FOTO

24 Decembrie 2024 - Acțiune de salvare dificilă în Munții Maramureșului. Trei fugari ucraineni sunt blocați în nămeți de mai multe zile FOTO

Trei ucraineni, fugiți din țara lor de frica războiului, s-au rătăcit în munții Maramureșului, iar salvamontiștii locali au pornit de urgență în căutarea lor. Cei trei bărbați au

Urmează potop la munte. „Prognoza următoarelor zile este foarte dură, cu precădere pe perioada Crăciunului, viscol foarte puternic”

22 Decembrie 2024 - Urmează potop la munte. „Prognoza următoarelor zile este foarte dură, cu precădere pe perioada Crăciunului, viscol foarte puternic”

Salvamontiştii din Sinaia a anunțat duminică seară, 22 decembrie, că au avut 35 de intervenţii într-o săptămână, toate legate de practicarea sporturilor de iarnă şi avertizează că de

