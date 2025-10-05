29 Septembrie 2025 - Recomandările Salvamont pentru drumeții pe vreme rece și ploioasă. Ce echipamente sunt absolut esențiale pentru turiști

15 August 2025 - Turist dat dispărut în Sinaia, găsit mort într-o râpă. Bărbatul era cazat un hotel din stațiune FOTO
Un turist care a fost dat dispărut vineri, 15 august, în stațiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza orașului.
Salvamont Bistriţa-Năsăud a intervenit miercuri, 6 august 2025, pentru a acorda primul ajutor şi a coborî în siguranţă din Munţii Rodnei doi turişti străini care au fost atacaţi de câini.
Salvamontiști din Brașov au intervenit sâmbătă după-amiază, 19 iulie, după ce au fost sesizați că o persoană a fost prinsă sub doi bolovani, pe Valea Pietrele din Munții Bucegi. Victima,
Există trasee montane sigure în România? Șeful Salvamont a oferit precizări în acest sens, pentru Ziare.com.
Salvamont Brașov ne explică cum ne putem proteja de fulgere pe munte și ce ar trebui să facem pentru a ne putea bucura de drumeții.
Opt persoane au fost salvate în urma intervenţiilor salvamontiştilor, în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, două au fost transportate la spital, cu ambulanţe. O altă persoană a fost găsită
Un urs s-a apropiat de un cort, în care campase o familie cu doi copii, în zona Mălăieşti, din judeţul Braşov, atras de mirosul mâncării păstrate într-un rucsac. Nimeni nu a fost rănit,
Salvamontiștii din Argeș și-au început weekendul în forță. O viitură a surprins 17 turişti în Valea Rea și au cerut sprijin. În același timp, un bărbat cu piciorul rupt a avut nevoie de
Un tânăr ucrainean în vârstă de 22 de ani a apelat la Salvamont Mureș după ce a trecut granița către România prin munți și s-a pierdut într-o zonă dificilă. Operațiunea din noaptea de
Sfaturile de prim ajutor pot salva o viață în cazul mușcăturilor de viperă. Salvamontiștii atrag atenția turiștilor asupra măsurilor care urgente trebuie luate.
Helios, primul câine salvator montan din România, se retrage după 12 ani de activitate în cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș.
Un bărbat român a fost salvat într-o operațiune complexă de salvamont în Austrie. Îmbrăcat doar în pantaloni și o căciulă de lână, românul de 42 de ani atârna pe un perete abrupt, la
Salvamont Neamţ se află, sâmbătă, într-o acţiune în derulare în Parcul Naţional Cheile Bicazului, pentru evacuarea unei victime cu politraumatism, în urma răsturnării unui ATV pe care
Autorităţile din judeţul Braşov au anunțat marți, 1 aprilie, că ursul care a atacat și rănit grav un salvamontist a fost identificat și ucis. Comportamentul agresiv al animalului era cauzat
Șeful salvamontiștilor din Predeal se află în continuare în stare critică la spital, după ce a fost atacat cu violență de un urs. În timp ce medicii luptă pentru a-i salva viața, animalul
Prefectul de Prahova, Emil Drăgănescu, a cerut creșterea cotei de recoltare a urșilor, cea actuală fiind considerată insuficientă. El spune că autoritățile cunoșteau acest lucru, iar lipsa
Bărbatul atacat de un urs duminică seară, pe raza staţiuniI Predeal, este salvamontist. El se îndrepta spre casă în momentul producerii incidentului
Decesul tânărului lovit de un alt schior, luni, pe pârtia din Borşa, judeţul Maramureş, a avut loc ca urmare a traumatismelor grave pe care acesta le-a suferit la cap, în condiţiile în care,
Salvatorii montani și polițiștii de frontieră au anunțat, vineri seară, 31 ianuarie, suspendarea căutărilor a cinci tineri ucraineni, rătăciți în Munții Maramureșului. Potrivit apelului
Salvatorii montani au transmis duminică, 26 ianuarie, că au înregistrat un nou record de intervenții în ultimele 24 de ore. Aceștia au primit 187 de apeluri prin care erau solicitați să
Intervenție de urgență a salvamontiştilor din Maramureş, vineri seară, 10 ianuarie, pentru recuperarea unui cetăţean ucrainean care a trecut frontiera. Bărbatul este pe drum de şase zile
Turistul străin care suferise un grav accident de snowmobil a murit la spital, a anunțat serviciul Salvamont Prahova în seara de 7 ianuarie 2025.
O echipă întreagă de la Salvamont și un anestezist au participat la operațiunea de salvare a unui râs sălbatic, care a fost recuperat dintr-o fântână din masivul Parâng. Animalul a fost
Dispeceratul Naţional Salvamont a anunţat vineri dimineaţă, 3 ianuarie, că, în ultimele 24 de ore, a înregistrat un număr record, dar nedorit, de intervenţii, fiind primite 161 de apeluri de
Ultima zi a anului 2024 a fost o zi de "foc" pentru salvamontiştii din întreaga ţară, solicitaţi să intervină de urgenţă la peste 100 de evenimente montane.
Salvamontiştii prahoveni anunţă că la munte se menţine riscul de producere a unor avalanşe, în special pe versanţii dinspre Valea Prahovei.
Salvatorii momtani din Suceava au reușit, joi, 26 decembrie, să recupereze doi turişti de pe traseul Via Transilvanica. De asemenea, s-a intervenit pentru a recupera trupul unei persoane care a
Trei ucraineni, fugiți din țara lor de frica războiului, s-au rătăcit în munții Maramureșului, iar salvamontiștii locali au pornit de urgență în căutarea lor. Cei trei bărbați au
Salvamontiştii din Sinaia a anunțat duminică seară, 22 decembrie, că au avut 35 de intervenţii într-o săptămână, toate legate de practicarea sporturilor de iarnă şi avertizează că de