Intervenţie a salvamontiştilor pentru recuperarea a doi turişti blocaţi în Masivul Bucegi. O patrulă le ceruse să nu înainteze

Autor: Adrian Zia
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 16:43
355 citiri
Intervenţie a salvamontiştilor pentru recuperarea a doi turişti blocaţi în Masivul Bucegi FOTO Facebook/Salvamont Brașov

Salvamontiştii au intervenit sâmbătă, 1 noiembrie, pentru a recupera doi turişti blocaţi în Masivul Bucegi. Cu câteva ore înainte de a solicita ajutorul, cei doi fuseseră sfătuiţi să nu înainteze, întrucât pe munte condiţiile sunt dificile, mai ales fără echipament adecvat.

Salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov au intervenit în Masivul Bucegi, în zona Hornului Mălăieşti, pentru recuperarea a doi turişti blocaţi.

”În cursul dimineţii, salvatorii montani, din cadrul formaţi Râşnov, aflaţi în patrulare preventivă pe Valea Mălăieşti au întâlnit mai mulţi turişti cărora le-au recomandat în mod expres să nu continue traseul, întrucât nu erau echipaţi corespunzător pentru zona alpină şi condiţiile de iarnă existente. Cu toate acestea, cei doi au ignorat sfaturile salvatorilor montani şi au continuat ascensiunea, ajungând ulterior într-o zonă expusă, unde au rămas blocaţi fără niciun fel de echipament adecvat”, transmit, sâmbătă, salvamontiştii.

Potrivit acestora, o echipă de prim răspuns se află în deplasare către locul indicat pentru evaluarea situaţiei, iar o a doua echipă din cadrul Salvamont Râşnov se mobilizează pentru a sprijini intervenţia dacă situaţia o va impune.

”Postarea nu are scopul de a critica sau instiga, ci de a atrage din nou atenţia asupra pericolelor reale din zona montană. Dorim ca turiştii să conştientizeze că, în momentul în care ignoră recomandările salvatorilor montani şi ale autorităţilor competente, se expun unor riscuri extraordinar de mari”, avertizează salvatorii montani.

