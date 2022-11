Salvatorii montani din Bușteni anunțau vineri, 28 octombrie, pe pagina oficială de Facebook a instituției că au reușit în ultimul moment salvarea unui turist căzut într-o râpă de unde, de-a lungul anilor, nu a scăpat nimeni cu viață.

În mesaj, Salvamont Bușteni, acuza că intervenția în acest caz de maximă urgență a fost îngreunată de faptul că echipa de salvatori a fost prinsă în trafic pe DN1 și nu a putut înainta cu viteza cuvenită pentru că legea le interzice să folosească girofarul.

”În prima parte a traseului, bărbatul a alunecat și a căzut din potecă mai bine de zece metri. Printr-o minune s-a oprit pe o pantă foarte înclinată, deasupra unei săritori de peste 20 de metri, de unde de-a lungul anilor, nu a scăpat nimeni cu viață.

Soția acestuia a sunat disperată după ajutor, iar salvamontiștii din Bușteni și Prahova au pornit într-o cursă contra cronometru, doar că traficul de pe DN1 a făcut ca deplasarea acestora să fie aproape imposibilă.

Salvatorii au fost nevoiți să stea în coloană ca oricare participant la trafic, pentru ca Autoritățile Statului nu le-au aprobat legea folosirii semnalelor luminoase și acustice în caz de urgență”, acuza Salvamont Bușteni.

Postarea a avut nu mai puțin de 140 de comentarii, unul dintre acestea fiind semnate chiar de primarul stațiunii Bușteni, Mircea Corbu. Edilul le reproșa salvatorilor montani, aflați în directa lui subordine, faptul că nu au respectat procedura și nu l-au înștiințat și pe el că merg la o intervenție, ca atare nu reprezintă ”cu cinste” instituția primarului. În plus, primarul anunța în același comentariu că ”cineva va răspunde”, fără să precizeze cine și cum va fi tras la răspundere și mai ales de ce.

”Felicitări. Dar cineva va răspunde. Conform procedurii trebuiau sa anunțe autoritățile Primăria, Poliția Națională, Jandarmeria. Cine a scris articolul???? . Oare reprezintă cu cinste instituția primarului??? În calitate de primar cred că puteam trimite un echipaj de poliție pentru crearea unui coridor (SIC) de trecere”, a fost comentariul primarului din Bușteni.

Contactat telefonic, edilul din Bușteni a recunoscut că a scris acel comentariu după ce a fost el la rândul lui mustrat de subprefectul județului.

„M-a sunat domnul subprefect. Ce puteam să fac?”

”Eu chiar țin la oamenii aceștia. Dar nu poți să scrii pe Facebook că n-au ajuns la timp din cauză că a fost trafic pentru că eu sunt președintele situației de urgență. De Salvamont trebuia să fiu anunțat. M-a sunat domnul subprefect. Ce puteam să fac? Noi trebuie să colaborăm cu Jandarmeria, cu Poliția. Dacă erau blocați în trafic, venea Jandarmeria, venea Poliția. Dacă se întâmpla ceva, făcea autosesizare poliția și spunea că organele statului nu au intervenit, eu sunt primul care răspunde și nu-mi convine mie să-mi facă un dosar penal pentru nu știu cine că scrie pe Facebook”, a declarat Mircea Corbu, primarul din Bușteni.

Acesta a mărturisit că a luat o ”săpuneală” din partea subprefectului din cauza mesajului publicat pe Facebook de Salvamont Bușteni care făcea referire la blocajul în trafic.

”Să nu mă înțelegeți greșit. Echipa Salvamont Bușteni e una dintre cele mai bune, au tot sprijinul meu. Puneți-vă și în situația mea. Mă sună subprefectul seara să mă întrebe de ce au stat în trafic salvamontiștii. Este un protocol, eu sunt șeful lor direct, eu trebuie să fiu anunțat. Eu trebuie să le asigur echipamente, iar ei trebuie să-mi raporteze pentru că sunt șeful lor direct. Eu le-am dat tot sprijinul. Automat, așa cum am spus, puteam să fac ca un coridor (SIC). Nu este stat în stat. La orice operațiune trebuie să mă anunțe, că e grea, că e ușoară. Uitați ce a ieșit. Am luat o săpuneală eu de la subprefect”, a explicat primarul din Bușteni pentru ziare.com

Mircea Corbu a ținut să precizeze totuși că nu va sancționa pe niciunul dintre salvatorii montani care au fost implicați în acțiunea de vineri așa cum a lăsat să se înțeleagă în comentariul inițial.

”Vor răspunde verbal”,a precizat primarul.

Legea girofarului pentru salvamont, blocată în Camera Deputaților de la accidentul aviatic din Apuseni

Dincolo de scandalul local între salvamontiștii din Bușteni și ”șeful lor direct”, primarul localității, problema folosirii girofarului în cazul salvatorilor montani este extrem de veche. Prima dată a fost adusă în discuție această interdicție la momentul accidentului de avion din munții Apuseni, petrecut în ianuarie 2014, în timpul căruia au murit pilotul Adrian Iovan și Aura Ion, studentă la medicină. De atunci salvamontiștii au cerut permisiunea să poată folosi semnale acustice și luminoase când merg să salveze viața unui om, așa cum se întâmplă în cazul serviciilor de ambulanță. Doar că pentru permisiunea apăsării pe buton este nevoie de lege, iar legea așteaptă în Camera Deputaților.

”O legislație spune că suntem servicii de urgență, că trebuie să avem pregătire medicală, că trebuie să intervenim cu promptitudine, ni se dau autospeciale de intervenție și ambulanțe. Deci e lege care spune că noi trebuie să facem treaba în regim de urgență cu ajutorul autospecialelor și ambulanțelor. Astea, din fabrică, au sirene și girofar. Avem absolut tot ce trebuie conform legislației. Le ai, dar nu-ți dau voie să apeși butonul că nu te-au trecut ăia în legea lor. S-au făcut toate demersurile necesarea de la accidentul din Apuseni. A ajuns în faza finală, dar aici trei comisii de la Camera Deputaților au dat trei variante diferite, toate favorabile. Acum trebuie ca cele trei comisii să se adune și să găsească o formulă comună. Ei nu reușesc să facă treaba asta de la începutul acestui an. În fiecare săptămână, proiectul acesta a fost pe ordinea de zi să se voteze sub rezerva depunerii proiectului comun. E, acest proiect comun nu se depune de zece luni de zile. Or avea și ei treabă”, a explicat Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România.

Acesta a precizat că sunt zone montane în țară unde echipele de salvatori au de acoperit o suprafață de zeci de kilometri pentru care este necesară deplasarea până la un punct cu mașina tocmai pentru a scurta timpul.

Într-o situație similară cu cea în care s-au aflat salvatorii montani din Bușteni a fost și colegii lor de la Brașov. Aceștia din urmă au fost blocați în trafic în timpul unei intervenții pentru salvarea vieții unui turist, victima unui accident cu parapanta.

