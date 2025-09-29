Recomandările Salvamont pentru drumeții pe vreme rece și ploioasă. Ce echipamente sunt absolut esențiale pentru turiști

Autor: Aniela Manolea
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 18:02
Recomandările Salvamont pentru drumețiile pe vreme rece și ploioasă FOTO Facebook/Salvamont România

Salvamontiștii au transmis luni, 29 septembrie, recomandări pentru turiștii care plănuiesc să meargă la munte în contextul răcirii vremii și a precipitațiilor în creștere. Dincolo de informarea asupra condițiilor meteorologice și alegerea unui traseu marcat pentru drumeții, salvatorii brașoveni au detaliat și echipamentul esențial.

„Având în vedere temperaturile scăzute și precipitațiile din această perioadă, salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov le recomandă tuturor turiștilor să se informeze din timp cu privire la starea vremii înainte de a porni într-o drumeție montană. Este esențial să fie alese exclusiv trasee turistice marcate și să fie utilizat un echipament adecvat sezonului de iarnă, pentru a reduce riscurile și a asigura un nivel optim de siguranță pe parcursul deplasării”, transmite, luni după-amiază, Serviciul Județean Salvamont Brașov.

Salvatorii montani le recomandă turiștilor care merg pe traseele situate la altitudini mai mari de 1.500 de metri să nu se aventureze în acele zone dacă nu au o „pregătire riguroasă, care să includă atât echipamente specifice de protecție împotriva frigului și a vântului, cât și resurse de orientare și sprijin logistic”.

Turiștii care urcă la altitudini mari sunt sfătuiți să aibă la ei:

  • îmbrăcăminte în straturi
  • lanternă frontală
  • mijloace de orientare
  • alimente ușor de transportat
  • apă
  • ceai cald
  • dispozitive de comunicații cu surse de energie de rezervă

„Recomandăm verificarea atentă a prognozei meteorologice și adoptarea unei atitudini prudente în ceea ce privește continuarea traseului, în cazul în care condițiile se deteriorează. Ritmul de mers trebuie adaptat capacității fizice proprii, cu pauze regulate pentru refacerea energiei, iar traseul planificat este necesar să fie comunicat în prealabil unui membru al familiei sau unei persoane apropiate, împreună cu ora estimată de întoarcere. Respectarea acestor recomandări contribuie semnificativ la creșterea gradului de siguranță al turiștilor și la prevenirea unor situații de risc major. Invităm toți cei care aleg să se bucure de frumusețea muntelui în această perioadă să adopte o conduită responsabilă și să manifeste prudență sporită pe traseele montane”, este mesajul șefului Salvamont Brașov, Sebastian Marinescu.

Salvatorii le recomandă celor care urcă pe munte să instaleze aplicațiile Apel 112 și Salvamont pe telefonul mobil, acestea putând facilita accesul rapid la ajutor specializat în caz de urgență.

