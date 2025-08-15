Turist dat dispărut în Sinaia, găsit mort într-o râpă. Bărbatul era cazat un hotel din stațiune FOTO

Un turist care a fost dat dispărut vineri, 15 august, în stațiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza orașului.

Potrivit informațiilor comunicate de Salvamont Sinaia, salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea trupului neînsuflețit al turistului dintr-o zonă cu teren dificil.

Cadavrul a fost găsit de către polițiști, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Sinaia.

Persoana decedată este un bărbat de 54 de ani din Mioveni, care era cazat la un hotel din Sinaia. Turistul, care obișnuia să consume alcool, a fost dat dispărut după ce nu a mai răspuns la telefon, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

