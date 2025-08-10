Familie intoxicată în timpul unei drumeții pe munte, după ce a consumat alimente ținute în căldură FOTO

Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 21:22
262 citiri
Familie intoxicată în timpul unei drumeții pe munte, după ce a consumat alimente ținute în căldură FOTO
Salvamont Prahova Foto: Facebook/Salvamont Prahova

Salvamont Prahova anunţă, duminică seară, 10 august, că a avut trei intervenţii pe timpul zilei, una fiind pentru a acorda primul ajutor şi a transporta o familie care s-a intoxicat pe traseul spre Cascada Urlătoarea, după ce a consumat alimente ţinute în căldură.

Salvamontiştii au mai intervenit şi pentru o turistă cu probleme cardiace.

”Trei intervenţii astăzi, pentru Salvamont Prahova - formaţia Buşteni, una terestră şi două aero”, au transmis, duminică seară salvamontiştii.

Potrivit acestora, o familie aflată pe traseul spre Cascada Urlătoarea a suferit o toxiinfecţie alimentară de la consumul produselor proprii, ţinute în căldură.

”Părinţii şi copilul au fost recuperaţi şi predaţi ambulanţei SMURD”, au precizat salvamontiştii.

De asemenea, aceştia au intervenit pentru o turistă în vârstă de 64 de ani, cu probleme cardiace, hiperglicemie şi lipotimie.

Aceasta a fost preluată din zona şaua Văii Cerbului, pe traseul spre Vf. Omu, şi a fost transportată la spital cu elicopterul.

”O altă turistă, în vârstă de 30 de ani, blocată şi epuizată fizic a fost recuperată tot cu elicopterul de pe Valea Gălbinele”, arată salvamontiştii.

Doi turiști străini au fost mușcați de un câine de la o stână. Se aflau în timpul unei drumeții în Munții Apuseni
Doi turiști străini au fost mușcați de un câine de la o stână. Se aflau în timpul unei drumeții în Munții Apuseni
Doi turiști din Olanda au fost mușcați de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeții în Munții Apuseni. Cei doi au fost transportați la un spital pentru îngrijiri...
Doi turiști străini au fost atacați de câini în Munții Rodnei. Au reușit să coboare păziți de Salvamont
Doi turiști străini au fost atacați de câini în Munții Rodnei. Au reușit să coboare păziți de Salvamont
Salvamont Bistriţa-Năsăud a intervenit miercuri, 6 august 2025, pentru a acorda primul ajutor şi a coborî în siguranţă din Munţii Rodnei doi turişti străini care au fost atacaţi de...
#salvamontisti, #turisti munte, #intoxicatie alimentara, #salvamontisti turisti munte, #salvamontisti operatiune salvare , #Salvamont
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal de proportii la Craiova - Hermannstadt: gol anulat in minutul 90+2! Ce arata reluarile
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Tancurile Leopard ale Ucrainei ajung la Pokrovsk, in timp ce 100.000 de soldati rusi strang cercul in jurul orasului

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Familie intoxicată în timpul unei drumeții pe munte, după ce a consumat alimente ținute în căldură FOTO
  2. Lucrările pentru o centură din România care par „remake Tăntălăul și Gogomanul”. „Mobilizare mai mult decât rușinoasă, ei se fac că lucrează, statul că plătește”
  3. Bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta. A fost preluat de un elicopter SMURD FOTO/VIDEO
  4. Americanii spun că înțelegerea privind războiul din Ucraina nu-l va mulțumi nici pe Putin, nici pe Zelenski. „Nimeni nu va fi super fericit”
  5. Cutremur de mare intensitate în vestul Turciei. Seismul s-a resimțit în mai multe provincii VIDEO
  6. Modul în care se informează tinerii din generația Z ar putea influența rezultatul alegerilor
  7. Un bărbat va trebui să-i plătească vecinului său despăgubiri de 30.000 de euro pentru orăcăitul broaștelor. „Nu poate dormi cu ușile deschise”
  8. Trei persoane care înotau în Marea Neagră, la Odesa, ucise de obiecte explozive. „A te afla în ape nesupravegheate este extrem de periculos”
  9. Român omorât în Spania. Cadavrul a fost descoperit într-o magazie de fosta lui parteneră
  10. Care sunt numerele câștigătoare la Loto 6/49. Loteria Română a organizat noi trageri duminică, 10 august