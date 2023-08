Salvare miraculoasă. Un italian a prins din zbor un copil care căzuse de la etajul cinci

Un bancher în vârstă de 37 de ani din Torino este considerat erou după ce a prins în mod miraculos un copil care a căzut, sâmbătă, de la un balcon aflat la etajul cinci, relatează CNN.

Mattia Aguzzi a declarat că el şi prietena sa se îndreptau spre un magazin de pâine din centrul oraşului Torino, cu puţin înainte de ora locală 11.00, când a auzit un bărbat strigând după ajutor dintr-un apartament de la etaj.

"Am ieşit cu prietena mea să cumpărăm pâine şi am auzit ţipete dintr-o clădire care ne-au atras atenţia", a declarat el pentru Sky24, vorbind în faţa spitalului unde a fost tratat pentru răni minore. "Am auzit un bărbat ţipând când a văzut fetiţa aplecată pe marginea balconului. Fetiţa se apleca din ce în ce mai mult şi s-a urcat pe margine. Se ţinea doar cu mâinile şi picioarele ei erau în aer", a spus Aguzzi.

El a precizat că a strigat pentru a încerca să atragă atenţia fetiţei de trei ani pentru a o împiedica să se caţere mai departe, dar când şi-a dat seama că nu-l aude, i-a calculat traiectoria şi a stat în locul unde se gândea că o să cadă.

"Am început să ţip la ea să stea nemişcată şi să se întoarcă înăuntru, dar nu a auzit. Când am văzut-o căzând, m-am pus în calea ei, am închis ochii şi am sperat că totul va fi bine. Am blocat-o amortizând şocul căzăturii şi am căzut amândoi la pământ", a spus el. "Iniţial nu am simţit niciun semn de viaţă, apoi copilul a început să plângă şi am răsuflat uşurat", a mai spus el.

Părinţii fetei au venit în stradă după ce şi-au dat seama ce s-a întâmplat, iar echipele de intervenţie au dus-o pe fetiţă la spital. Bărbatul a spus că părinţii fetei erau în stare de şoc, dar că fetiţa este "bine".

"Gest extraordinar"

Primarul din Torino, Stefano Lo Russo, a cerut ca Aguzzi să fie omagiat. "Acţiunile lui Mattia Aguzzi, concetăţeanul nostru care în această dimineaţă, prinzând-o din zbor, a salvat viaţa fetiţei care a căzut de la etajul cinci, este un gest eroic şi extraordinar", a scris Lo Russo într-o postare pe Facebook.

Parlamentarul Camilla Laureti a declarat, de asemenea, că speră că bărbatului îi va fi acordată o medalie naţională. "Propun ca #MattiaAguzzi, care a salvat o fetiţă care a căzut de la etajul cinci, riscându-şi siguranţa şi probabil propria viaţă, să primească Medalia de Aur pentru Valoare Civilă!", a scris ea într-o postare pe reţeaua de socializare X, cunoscută anterior sub numele de Twitter.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, i-a mulţumit bancherului. "Povestea unei fetiţe care a căzut de la balconul unui apartament de la etajul al cincilea al unei clădiri din Torino ar fi putut să se transforme într-o tragedie. Dar datorită promptitudinii lui Mattia Aguzzi, care a văzut-o căzând şi a prins-o în aer, viaţa ei este salvată. Multă onoare şi recunoştinţă pentru acest tânăr erou", a scris Meloni duminică pe X.

Însă bancherul spune că nu este un erou. "Nu mă numiţi erou. Am făcut totul atât de natural. Nu m-am gândit la nimic şi am încercat să fac ceea ce trebuia făcut", a spus el, înainte de a glumi că greutatea sa în plus l-a ajutat. "Şi, în orice caz, acum nu-mi vor mai spune că este mai bine dacă slăbesc puţin. A mers bine. Ce ne-am putea dori mai mult? Destinul ne-a adus acolo. Întâmplarea, soarta. Din câte ştiu eu, suntem cu toţii bine. Şi asta, credeţi-mă, este cel mai frumos lucru."

