Novak Djokovic rămâne cu viza anulată și nu poate evolua la Australian Open.

Până să se ia decizia definitivă, sârbul intrase în tragerea la sorți a turneului și fusese desemnat favorit numărul unu, turneu care începe la noapte.

Locul lui Djokovic va fi luat de un lucky-loser, un jucător care a pierdut în calificări. Iar norocosul care îi ia locul pe tablou favoritului numărul unu este italianul Salvatore Caruso.

În vârstă de 29 de ani, Salvatore este clasat pe locul 150 ATP. el pierduse în ultimul tur al calificărilor partida cu japonezul Taro. El este unul dintre partenerii de antrenament favoriți ai lui Roger Federer, bun prieten cu elvețianul.

