Încă un star de la Hollywood are cancer: "Sunt bolnav. Poate pe moarte”

Actorul Sam Neill, celebru pentru rolul profesorului Alan Grant în la fel de faimoasa saga Jurassic Park, a dezvăluit în memoriile sale care urmează să fie publicate săptămâna viitoare că a fost tratat pentru cancer de sistemului limfatic în stadiul 3, potrivit The Guardian.

"Sunt bolnav. Poate pe moarte. Va trebui să mă grăbesc”, scrie el în primul capitol al cărţii sale "Did I ever tell you this? ", pe care a scris-o în timp ce făcea chimioterapie.

În cadrul unui interviu acordat cotidianului britanic The Guardian, actorul precizează însă că se află în remisie, dar va trebui să continue acest tratament până la sfârşitul vieţii. "Nu pot să mă prefac că anul trecut nu au fost timpuri întunecate”, a spus el, cancerul său, limfomul non-Hodgkin, fiind diagnosticat în 2022. "Dar vremurile întunecate scot la iveală lumina”, a spus el, adăugând: "Sunt pur si simplu fericit că trăiesc”.

Sam Neill, în vârstă de 75 de ani, este cel mai bine cunoscut pentru rolul unuia dintre protagoniştii din Jurassic Park, profesorul Alan Grant, în trei filme din serie, inclusiv pentru primul, în 1993, sub regia lui Steven Spielberg.

Îndelungata sa carieră în faţa camerei a început în anii 1970, până la roluri mai recente precum cele din serialul de succes Peaky Blinders sau ultima ecranizare din Jurassic Park, lansată în 2022.

Viticultor din Noua Zeelandă în timpul liber, el se pregăteşte pentru un nou rol într-o adaptare de televiziune a filmului "Apples never fall", a romancierei Liane Moriarty, alături de Annette Bening.

