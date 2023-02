Sam Smith, apariție șocantă la Brit Awards: ținută ieșită din comun a artistului care se consideră non-binar VIDEO

Sam Smith face tot posibilul pentru a ieși în evidență.

După apariția controversată de la Premiile Grammy, artistul britanic a venit cu o nouă ținută extravagantă la Brit Awards, unde va și susține un recital.

El a venit cu un costum negru gonflabil, care era umflat în dreptul umerilor și al picioarelor.

Sam Smith nu se indentifică nici ca bărbat, nici ca femeie, ci se regăseşte undeva la graniţa dintre cele două, identificându-se cu termenul non-binar, al comunităţii trans.

El va concerta și la București pe 4 iunie.

BRIT Awards 2023 sunt principalele premii decernate de industria muzicală pop din Marea Britanie. Evenimentul are loc la Arena O2 din Londra, gazdă fiind, pentru al doilea an consecutiv, actorul britanic de stand-up Mo Gilligan.

Printre artiştii confirmaţi care vor susţine recitaluri, se numără Sam Smith, Kim Petras şi Wet Leg.

Nominalizările au fost anunţate la 12 ianuarie 2023, într-o înregistrare transmisă online, prin streaming. Vedeta pop Harry Styles şi duo-ul Wet Leg sunt nominalizaţi în categoria "albumul anului", alături de rapperul Stormzy, producătorul Fred Again şi trupa rock The 1975.

În categoria "artistul anului" au fost nominalizaţi: rapperul Central Cee, cântăreţul şi producătorul Fred Again, cântăreţul George Ezra, Harry Styles şi rapperul Stormzy.

La categoria "artistul internaţional al anului", pentru obţinerea premiului concurează: Beyoncé, Burna Boy, Kendrick Lamar, Lizzo şi Taylor Swift.

Organizatorii au comunicat deja, la 8 decembrie 2022, câştigătorul premiului Rising Star, acordat trupei R&B FLO.

Methinks ‘they’ is getting a teeny weeny bit over-thirsty for attention. #BRITs pic.twitter.com/OMyYStp925

Sam Smith’s new look … pic.twitter.com/oygs9elDGM

#SamSmith wow! That’s a serious outfit! Move out the way! #BRITs pic.twitter.com/sRRFE3SyZj