Ce pățesc românii care sună la firma de curierat Sameday. Schema “clientului cu numărul 60” și cele 15 minute de așteptare

Firma de curierat Sameday are, în teorie, un serviciu de call-center la care clienții pot suna pentru a primi detalii referitoare la expedierea coletului, pentru a plasa o comandă nouă sau pentru a face sesizări și reclamații.

În realitate, șansele ca un apel să fie preluat de operatorii firmei de curierat sunt zero. Concret, apelanții la call-center sunt informați la început că, după 15 minute, apelul se va închide automat. Politica de răspuns la sesizări lasă de înțeles clienților că sunt zeci de apeluri în așteptare concomitent.

Acest fapt nu poate fi probat, în realitate.

Am sunat la Sameday luni, 19 decembrie, pentru a cere informații cu privire la un colet care se află deja de șase zile în depozitul firmei de curierat și care pare să fi prins rădăcini acolo.

La primul apel am primit numărul 60 în lista de așteptare. Când în sfârșit am ajuns la numărul 10, am fost informată că au trecut cele 15 minute, astfel că apelul s-a închis.

A urmat al doilea apel, la care am primit tot numărul 60 pe lista de așteptare. De această dată am ajuns abia la numărul 19 în momentul în care cele 15 minute s-au scurs.

Al treilea apel: în continuare am primit același număr 60 la coadă. Nici de această dată nu a fost posibil să intru în contact cu un operator în intervalul maxim permis de firmă.

Cu alte cuvinte, serviciul de call-center de la Sameday este inaccesibil în condițiile în care, de fiecare dată când pare că te apropii de preluarea apelului, linia se închide automat.

Sigur, perioada este aglomerată dat fiind că a mai rămas doar o săptămână până la Crăciun și că sunt livrate foarte multe colete. Cu toate acestea, chiar dacă unii clienți ar fi dispuși să aștepte și mai mult de 15 minute pentru a-și spune problema, sunt împiedicați să ajungă să vorbească cu un angajat al firmei.

