Românii vor putea depozita lucruri personale în sertarele easybox. Tarifele anunțate pentru Rent-a-box, serviciu așteptat înainte de Crăciun

Orice persoană va putea închiria un sertar din rețeaua easybox pentru a depozita temporar obiecte personale sau pentru a le preda altcuiva, fără să apeleze la un curier. Serviciul Rent-a-box anunțat de Sameday va deveni disponibil înainte de perioada Crăciunului. Utilizatorii vor avea nevoie doar de aplicația Sameday pentru a accesa rețeaua de peste 7.000 de lockere din România.

Sameday se așteaptă la două tipuri de utilizatori: cei care vor lăsa pe termen scurt (maxim o zi-două) diverse echipamente, obiecte personale sau bagaje și cei care vor să predea un obiect către o altă persoană.

„Vom avea un serviciu nou, serviciu Rent-a-Box care va permite oricui să închirieze un sertar în rețeaua noastră. Practic, utilizatorul va putea lăsa un colet sau un obiect personal într-un locker și tot el sau altcineva îl va putea prelua. Totul fără curier, fără livrare, fără așteptare. Cu toții vom avea acces la dulapuri urbane 24 din 7 la câteva minute de noi”, a declarat Elena Stoica, VP Marketing & Growth în cadrul Sameday, la anunțul noului serviciu, potrivit Economica.

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Rent-a-box va permite stocarea unor obiecte de cel mult 20 de kilograme, care nu depășeșc mărimea unui sertar easybox, 47 × 44,5 × 39 cm.

O persoană ar putea lăsa într-un easybox un set de chei pentru un membru al familiei, un document pentru un partener de afaceri sau un produs vândut prin intermediul unei platforme de revânzare.

Prețul închirierii unui box pornește de la 4,99 lei pentru 24 de ore. Prețul pentru 36 de ore ajunge la 8,99 lei, iar pentru 72 de ore (3 zile) ajunge la 12,99 lei. Termenul poate fi extins până la maximum 28 de zile.

Perioada de închiriere care începe la prima deschidere a sertarului nu restricționează numărul de dăți în care poate fi accesat sertarul easybox.

Clienții care nu utilizează serviciul primesc înapoi toată suma achitată, anunță Sameday.

Obiectele care nu sunt ridicate în 5 zile de la plasarea în sertarul easybox vor fi păstrate într-un depozit timp de trei luni de zile.

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