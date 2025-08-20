Schemele complicate ale unui samsar de mașini: câți bani a făcut în două luni. Autoturismele care se iau cel mai ieftin și se vând cel mai bine

Piața auto second-hand din România atrage zilnic mii de cumpărători, însă în umbra acestei industrii se află samsarii de mașini, intermediari care profită adesea pe seama neatenției clienților. Aceștia cumpără vehicule la prețuri reduse, le „îmbunătățesc” aparent cu mici reparații sau cosmetizări și le vând mai departe, adesea fără a dezvălui istoricul real al autovehiculului.

Mulți samsari recurg la practici înșelătoare, de la manipularea kilometrajului la ascunderea daunelor anterioare.

Un român care se ocupă cu asta a relatat în mediul online ce profit a făcut în două luni.

"Câți bani am făcut din "samsarit" de mașini în două luni?"

"Situația e simplă: am început să aduc mașini de pe Openlane (platformă online de licitații auto destinată exclusiv dealerilor profesioniști din Europa, inclusiv din România. Aceasta permite cumpărarea și vânzarea de vehicule second-hand provenite în principal de la companii de leasing, flote auto și vânzători autorizați) în luna mai. Mai exact, două: BMW F11 și Renault Kadjar.

Între timp le-am vândut pe amândouă și pentru F11 am luat la schimb un Seat Leon FR din 2010. L-am vândut și pe acesta între timp.

Câți bani am făcut/ nefăcut:

BMW F11: 7600 euro achiziție + 3000 de euro băgați în el să ajungă în stare bună. Aici mi-am luat-o grav, mașina fiind veche, cu kilometraj, și a trebuit să bag bani în ea ca să o pot vinde. Am luat pe ea Seat-ul și 6000 de euro. Seat-ul l-am vândut cu 4500, deci total pe prima mașină: -100 de euro

Renault Kadjar: Cumpărat cu tot cu tva și transport inclus la 10.880 euro. Vândut cu 13.000 de euro. Profit total sub 1000 de euro, pentru că i-am scos numere roșii și asigurare pe 3 luni. Aproximativ 6-700 euro profit la Kadjar.

Aș zice că nu arată bine după două luni, cu un profit real de 5-600 de euro, având în vedere că am blocat un cashflow de aprox. 18k euro.

Nu mă las, voi continua și vă voi spune și vouă ce și cum.

Ce am învățat?

cumpăr doar mașini după 2019 de pe Openlane

am cunoscut mecanici și diverși care mă pot ajuta cu detailing sau alte servicii auto din București.

am descoperit multele probleme specifice ale BMW-ului F10/F11.

Merită stresul și profitul mic? Nu știu. Vă las pe voi să evaluați.

Acum am două mașini pe drum: un CLA200 AMG line din 2020 și o Kia Niro Hybrid, tot din 2020", a scris acesta pe Reddit.

"Mașinile de consum se dau mai repede la preț corect"

Postarea sa a strâns peste o sută de comentarii cu opinii pe acest subiect.

“Fost samsar (4 ani de samsareală), confirm. Loganele se iau cel mai ieftin și se vând cel mai bine.”

“Din cele 7 mașini vândute până la 32 de ani am învățat că mașinile de consum se dau mai repede la preț corect și fără "care e ultimul preț" decât cele ale mărcilor premium.“

“cred că asta cu samsareala nu este pentru unul că tine. Eu, cel puțin, văd două categorii de oameni care ar putea face bani din asta:

Samsarii aia de tip ultimul om care chiar "samsăresc" mașinile. Km dați înapoi, lucrări de mentenanță făcute pe preș în fața blocului, scos câte 1 litru de ulei din 5 mașini că să aibă să pună în a 6a. Treburi de genul acesta.

Oameni care se pricep super bine la mașini și la negociere care își permit să ia mașini cu defecte minore la care negociază mult sub prețul pieței, apoi le pun la punct și le vând la prețul pieței.

Situația ta, cea în care nu ești nici un gunoi de om (1), dar nici nu ți le repari singur (2), nu prea are cum să aducă profit, sumele blocate sunt mari, riscurile sunt mari, iar ROI-ul este mic. Dar poate greșesc și descoperi tu o nișă nouă.”

“Ai profitabilitate cam 3.3%, e comparabilă cu un depozit la termen. Asta dacă nu bagi la socoteală timpul tău, aș spune că ești pe minus.

Dacă ai încredere în capacitatea ta de a îmbunătăți marja de profitabilitate, zic să continui. Eventual o să ai nevoie de un număr mai mare de mașini pe care să le dai repede ca să poți scala, asta mi se pare bottleneck ul principal al acestui tip de bussines.

Îți urez succes și să nu îți pierzi motivația.”

Cineva i-a făcut o descriere a felului în care această afacere ar urma să evolueze, într-un scenariu optimist.

“Pe măsură ce crești vei avea nevoie de spațiu mai mult, o curte ceva unde să le ții, contabil, încă cineva să te ajute (angajat/partener), o să vrei să faci și social media ca să promovezi, că dacă scoți să zicem o medie de 500 euro pe mașină profit (eu sper să scoți mai mult, dar mna), ca să scoți banii ăia dai 16% impozit pe profit și 16% pe dividende (sau cât mai e), deci dacă vinzi o mașină pe zi să zicem că scoți undeva la 10000 de euro pe lună, banii tăi, pe barba ta, fără să includem alte cheltuieli, angajați, contabili, chirie blablabla. Mă uităm la clipuri cu Inspector Auto și oamenii aleg să fie corecți și nu au cine știe ce marja.

Dar până acolo ai de investit ceva. Succes.”

"Trebuie să alegi foarte bine mașinile"

Cineva îi dă sfaturi, raportându-se la cazul unui cunoscut care activează în domeniu.

“Am un cunoscut care chiar a reușit să facă bani din așa ceva (habar nu am cât, dar pare să trăiască decent din asta). El se pricepea din start la mașini, părinții și rudele lui fiind mecanici, el pasionat, toată ziua pe lângă ei.

Din ce am văzut că să ai succes:

- trebuie să alegi foarte bine mașinile, așa numite ocazii, care sunt sub prețul pieței, având anumite probleme, pe care tu cunoscându-le, știi că le vei repara ușor

- le aduci pe trailer, numerele temporare + vigniete + etc te costă mai mult decât transportul pe trailer

- să te pricepi tu la reparat sau să ai amici apropiați care sunt chiar buni și te ajută la reparații la prețuri bune

- să-ți găsești nișă în piață, mașini care știi că le dai ușor, nu iei orice ci te specializezi pe anumite mărci/ marja de preț, altfel negociezi la mașini până în 7k eur și altfel la cele între 12-15k eur“.

