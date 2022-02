Samsung vs Apple: Cine castiga in 2013?

Relatia dintre cei mai mari doi producatori de smartphone-uri, Samsung si Apple, va lua o intorsatura neasteptata, in acest an, pe masura ce compania sud-coreeana o intrece pe cea americana nu doar la vanzari, ci si la statutul in ochii consumatorilor.

In momentul cand oficialii Samsung au prezentat, la CES 2013, din Las Vegas, un nou procesor, s-a creat un val de stiri despre urmatorul smartphone de top care va fi lansat de companie.

Inca din urma cu patru luni, analistii si presa de profil au incercat sa afle detalii despre noul smartphone al companiei sud-coreene, aceasta mentinand secretul intr-un mod similar celui practicat de Apple, mai ales in perioada in care traia fondatorul companiei, Steve Jobs.

Cel mai probabil, smartphone-ul va fi numit Galaxy S IV, iar unele surse spun ca va avea un ecran mai mare, va fi mai subtire, va avea un stylus, nu va avea nici un buton si, bineinteles, va fi dotat cu procesorul mai rapid prezentat de companie. Potrivit unor relatari, ecranul smartphone-ului va fi incasabil, iar, potrivit altora, telefonul va fi rezistent la apa.

Mai important, totusi, decat aceste detalii este modul in care sunt prezentate si aflate, precum si interesul pe care il provoaca in randul consumatorilor si al specialistilor din domeniu.

Toate acestea aduc aminte de nebunia creata in jurul lansarilor pentru produsele Apple. De notat, insa, este faptul ca, la ultima lansare, pentru iPhone 5, interesul a fost mai scazut decat de obicei, atentia indreptandu-se mai mult spre Samsung.

Modelul Galaxy S III, ce functioneaza pe baza sistemului de operare Android, de la Google, este considerat primul smartphone ce rivalizeaza si chiar depaseste iPhone-ul, desi este putin mai greu si mai gros decat acesta din urma.

Pe de alta parte, in ultima perioada s-a observat tendinta utilizatorilor de a avea smartphone-uri cu ecrane mai mari, datorita utilizarii in scopul navigarii pe Internet sau a vizionarii de videoclipuri.

Oficialii Samsung refuza sa ofere orice informatii despre urmatorul model high-end, insa analistii sustin ca acesta va fi lansat in aprilie sau mai 2013.

Intrecere la vanzari

Intre timp, Samsung acapareaza, pas cu pas, piata smartphone-urilor. In aceasta saptamana, compania a anuntat ca vanzarile gamei Galaxy S au depasit 100 de milioane de unitati, din 2010 pana in prezent. Iar acestea reprezinta doar jumatate din vanzarile totale de smartphone-uri Samsung, cealalta jumatate fiind reprezentanta de modele mai ieftine.

La CES, Stephen Woo, presedintele diviziei de procesoare pentru mobile din cadrul Samsung, a prezentat un procesor cu opt nuclee, patru mai puternice si patru mai putin puternice. Specialistii au speculat, prin urmare, ca procesorul, numit Octa, va fi "motorul" Samsung Galaxy S IV.

Agitatia provocata de noul dispozitiv Samsung este cu dublu tais, in ciuda faptului ca a ajuns la statutul Apple, sustin analistii citati de Wall Street Journal. Astfel, vanzarile companiei ar putea scadea, consumatorii asteptand lansarea noului model, in urmatoarele luni.

