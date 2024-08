Samsung anunță lansarea noilor carduri microSD PRO Plus și EVO Plus cu capacitate de până la 1 TB

Samsung Electronics a dezvăluit noile sale carduri microSD PRO Plus și EVO Plus, care oferă o capacitate de stocare impresionantă de până la 1 TB. Aceste carduri beneficiază de tehnologia V-NAND de a opta generație (V8) dezvoltată de companie, oferind performanțe superioare și o capacitate extinsă de stocare.

Caracteristici ale cardurilor microSD PRO Plus și EVO Plus

Noile carduri PRO Plus și EVO Plus sunt disponibile în variante de stocare de 128GB, 256GB, 512GB și 1TB. În plus, varianta EVO Plus include și o opțiune de 64GB. Cu o capacitate de 1TB, utilizatorii pot stoca peste 400.000 de imagini UHD 4K (2,3 MB fiecare) sau mai mult de 45 de jocuri de consolă (20 GB fiecare).

Cardul PRO Plus: Oferă viteze de citire secvențială de până la 180MB/s și viteze de scriere secvențială de până la 130MB/s. Este clasificat UHS Speed Class 3 (U3) și Video Speed Class 30 (V30) pentru înregistrări video 4K UHD, având și performanță A2 App Performance.

Cardul EVO Plus: Oferă viteze de transfer de până la 160MB/s și are aceleași clasificări UHS Speed Class 3 (U3) și Video Speed Class 30 (V30) pentru video 4K UHD, cu performanță A2 App Performance. Modelul de 64GB EVO Plus are specificații diferite, incluzând UHS Speed Class 1 (U1), Video Speed Class 10 (V10) și A1 App Performance.

Cardurile de 1TB PRO Plus și EVO Plus beneficiază de un controler bazat pe tehnologia de procesare de 28 de nanometri (nm), care asigură o eficiență energetică îmbunătățită. Utilizând tehnologia de corectare a erorilor (ECC) bazată pe codul Low Density Parity Check (LDPC) de 2 KB, cardurile oferă o durabilitate ridicată pentru un volum mare de cicluri de scriere și ștergere, garantând astfel stocarea sigură a datelor pe termen lung.

Cardurile Samsung PRO Plus și EVO Plus sunt proiectate să reziste în condiții dificile, fiind rezistente la apă, temperaturi ridicate, raze X și câmpuri magnetice. De asemenea, acestea sunt rezistente la șocuri. Cardurile sunt compatibile cu o gamă largă de dispozitive, inclusiv smartphone-uri Android, tablete, console de jocuri portabile, camere de acțiune și drone.

Noile carduri microSD PRO Plus și EVO Plus au fost lansate la nivel global în luna iulie 2024. Prețul de vânzare recomandat de producător (MSRP) pentru cardurile PRO Plus variază de la 24,99 dolari pentru modelul de 128GB până la 153,99 dolari pentru modelul de 1TB. Pentru cardurile EVO Plus, prețul recomandat variază de la 12,99 dolari pentru modelul de 64GB până la 131,99 dolari pentru modelul de 1TB.

