Youtube ofera in exclusivitate continut 3D pe Samsung Smart TV

Autor: Andreea Ghinea
Vineri, 02 Septembrie 2011, ora 11:05
2061 citiri
Youtube ofera in exclusivitate continut 3D pe Samsung Smart TV
Foto: The Telegraph

Samsung a lansat doua noi tablete si a dezvaluit un acord cu Youtube pentru televiziunea sa pe Internet in varianta 3D.

Compania a precizat ca respectivul contract semnat cu Youtube este exclusivist, potrivit The Telegraph.

Astfel, oricine poate sa vada un videoclip 3D pe un Smart TV.

Proiectul Youtube si Samsung Smart TV ii face pe clienti sa faca inca un pas inainte in lumea moderna.

Anuntul companiei Samsung a fost facut la Berlin la conferinta de tehnologie IFA. Tot aici Samsaung a anuntat ca tableta Galaxy Note, un hibrid smartphone-tableta, ar putea fi prima dintr-o noua categorie de dispozitive.

#Samsung Smart TV, #Samsung Smart TV Youtube , #electronice
