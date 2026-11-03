Galaxy A58 apare în primele certificări. Ce oferă unul dintre cele mai așteptate telefoane raport calitate-preț de la Samsung

Samsung Galaxy A58 începe să apară în bazele de date ale autorităților, semn că lansarea se apropie treptat. Telefonul a fost certificat recent în China, iar documentele confirmă încărcarea prin cablu la maximum 45W.

Asta înseamnă că Samsung nu ar crește puterea de încărcare față de Galaxy A57. Modelul certificat, cu numărul SM-A5860, apare și cu 5G și ar urma să fie vândut fără încărcător în cutie.

Certificarea este datată 30 octombrie. Galaxy A58 mai apăruse anterior în baza de date GSMA IMEI, iar în ultimele luni au circulat și informații despre camere.

Camerele ar putea rămâne foarte apropiate de Galaxy A57

Potrivit informațiilor apărute până acum, Samsung ar păstra aceleași rezoluții pentru camere.

Galaxy A58 ar putea avea o cameră principală de 50 de megapixeli, una ultrawide de 12 megapixeli și una macro de 5 megapixeli. Camera frontală ar urma să aibă tot 12 megapixeli.

Nu se știe însă dacă Samsung va folosi aceiași senzori sau unele noi, chiar dacă rezoluțiile rămân neschimbate.

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Pe partea de software, telefonul este așteptat cu Android 17 și One UI 9.5. Pe serverele Samsung ar fi apărut deja un firmware cu numărul A586BXXU0AZI5, dar asta nu confirmă definitiv versiunea de software cu care va fi lansat.

Procesorul, ecranul și bateria nu sunt încă menționate în informațiile disponibile. Ca reper, Galaxy A57 folosește un ecran Super AMOLED+ de 6,7 inci, cu rezoluție FHD+ și rată de refresh de 120Hz, procesor Exynos 1680 și baterie de 5.000 mAh.

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