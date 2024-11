Curioși de design-ul noului Samsung Galaxy S25 Ultra? Pe internet a apărut primul videoclip care prezintă dispozitivul Android

Un videoclip scurt apărut recent pe Reddit a atras atenția comunității tech, oferind ceea ce pare a fi o primă privire asupra prototipului Samsung Galaxy S25 Ultra. Dacă imaginile sunt autentice, acestea sugerează schimbări importante de design și noi direcții pentru seria Ultra.

Galaxy S25 Ultra ar putea renunța la liniile dure și colțurile drepte caracteristice modelelor anterioare, adoptând un design cu colțuri rotunjite. Această schimbare îl apropie de stilul iPhone 16 și Google Pixel 9, marcând o posibilă reorientare către un look mai elegant și confortabil.

Telefonul păstrează însă semnătura seriei Ultra: configurația cu patru camere foto și autofocus laser. Spre deosebire de alte zvonuri, prototipul prezentat în clip nu include inele proeminente în jurul lentilelor camerei, ceea ce sugerează că designul final ar putea suferi ajustări.

The Samsung Galaxy S25 Ultra is absolutely stunning.

