Samsung pregătește un Galaxy S25 „Slim”, inspirat de succesul Galaxy Z Fold Special Edition

După ce Galaxy Z Fold Special Edition a fost bine primit, Samsung pare să planifice o ediție „Slim” pentru viitorul Galaxy S25. Această variantă ar putea ajunge pe piață înainte de lansarea anticipată a modelului iPhone 17 „Slim”, care va debuta în toamna anului viitor. Se pare că Samsung dorește să testeze un design mai subțire pentru potențiala integrare în seria Galaxy S26, planificată pentru 2026.

Strategia Samsung nu este nouă. În 2014, după lansarea modelului Galaxy S5, Samsung a adus pe piață Galaxy Alpha, un telefon limitat ca disponibilitate, cu o grosime de doar 6,7 mm. Galaxy Alpha a inspirat designul final pentru Galaxy S6, recunoscut și astăzi pentru eleganța sa.

Va fi Ultra prea mare pentru un model „Slim”?

Planul prevede o lansare standard a seriei Galaxy S25, care va include modelele Standard, Plus și Ultra în ianuarie. Câteva luni mai târziu, un Galaxy S25 „Slim” sau „Special Edition” ar urma să fie dezvăluit. În funcție de succesul acestui model „subțire”, Samsung ar putea decide să încorporeze aceste caracteristici în viitoarea serie S26.

Datorită componentelor integrate, precum stylus-ul, bateria generoasă și camera suplimentară, varianta Ultra nu pare să fie candidatul ideal pentru o versiune subțiată. Samsung ar putea folosi modelul Standard sau Plus drept bază pentru dezvoltarea ediției „Slim.” Rapoartele recente sugerează, de asemenea, că Apple are intenția de a înlocui modelul Plus cu un iPhone „Slim,” indicând o creștere a cererii pentru telefoane cu un profil redus.

Conform surselor citate de ET News, Samsung dorește să evalueze interesul pieței pentru un astfel de design, iar dacă răspunsul va fi pozitiv, tehnologiile și designul testate în Galaxy S25 „Slim” ar putea influența lansările viitoare, inclusiv seria Galaxy S26.

Ads