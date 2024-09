Samsung are o mare dilema legata de Galaxy S8, telefonul care ar trebui sa stearga esecul Note 7

Galaxy S8 va fi un dispozitiv esential pentru viitorul Samsung si, in acelasi timp, va reprezenta o schimbare importanta de design care pune producatorul sud-coreean in fata unei mari dileme.

Telefonul ce va fi lansat anul viitor are dificilul rol de a uimi intr-o asemenea natura utilizatorii incat sa uite de dezastrul provocat de "explozivul" Note 7.

Astfel, potrivit unor surse, partea frontala a lui Galaxy S8 va fi acoperit aproape in totalitate de display, iar acest lucru duce automat la renuntarea la butoanele fizice. Din aceasta cauza, Samsung are o dilema: ce va face cu senzorul de amprente?

Pana acum, senzorul de amprente era integrat in butonul Home, de sub ecran. Cum acesta nu va mai exista, Samsung are doua optiuni: montarea pe spatele telefonului sau integrarea acestuia chiar in ecran.

Prima varianta este mai conservatoare, dar aduce siguranta functionarii corespunzatoare. Cum au procedat si altii producatori, Samsung ar trebui sa monteze un buton pe spatele telefonului, care sa fie folosit exclusiv pentru citirea amprentelor.

Cea de-a doua varianta, integrarea senzorului in ecran, este avangardista si ar putea reprezenta o premiera tehnologica demna de un lider al domeniului si binevenita pe cel mai important telefon al companiei coreene.

Chiar saptamana anterioara, Synaptics a prezentat primul senzor de amprente optic, ce poate fi integrat in ecranul telefoanelor mobile.

Exista insa o sursa anonima apropiata companiei care spune ca cei de la Samsung nu sunt multumiti de modul in care functioneaza acesta. Fie recunoasterea amprentei nu se face corect de cele mai multe ori, fie este lent, fie ambele variante.

Asa se face ca locul in care Samsung va monta senzorul de amprente pe Galaxy S8 ramane inca un mister. Cum lansarea acestuia este la cateva luni distanta, cel mai probabil Samsung va alege varianta conservatoare si va monta senzorul pe spatele telefonului.

