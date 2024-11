Veste bună pentru utilizatorii Android! One UI 7, dezvăluit prematur. Samsung prezintă noutățile majore

Samsung a făcut publice, probabil mai devreme decât era planificat, informații detaliate despre One UI 7, versiunea actualizată a interfeței sale pentru dispozitivele Galaxy. Website-ul destinat publicului din Spania a enumerat noile funcționalități, design-ul îmbunătățit și lista dispozitivelor eligibile, oferind o privire de ansamblu asupra viitorului experienței Galaxy.

Din detaliile publicate, aflăm că actualizarea va fi disponibilă pentru o gamă largă de dispozitive Galaxy, inclusiv seriile flagship și tablete premium. Lista include:

Seriile Galaxy S24, S23 și S22

Galaxy Z Fold6/Z Flip6, Fold5/Flip5, Fold4/Flip4

Tabletele Galaxy Tab S10 Plus și Ultra, S9 Plus și Ultra, S8 Plus și Ultra

Funcții cheie introduse în One UI 7

Design revizuit și personalizare extinsă. Una dintre principalele noutăți este design-ul modernizat al pictogramelor și un centru de notificare inteligent, care prioritizează alertele importante. Ecranul de blocare primește o funcție nouă de vizualizare rapidă a activităților în desfășurare, oferind informații precum apeluri active, redare muzică sau evenimente curente direct pe lock screen.

One UI 7 include mai multe instrumente de editare bazate pe inteligență artificială:

Sketch to Image – Transformă schițele în imagini artistice cu stiluri precum Desene animate 3D sau Acuarelă. Funcția necesită conexiune la internet și un cont Samsung, iar imaginile rezultate sunt marcate cu un watermark pentru a indica utilizarea AI.

Portrait Studio – Permite generarea de portrete artistice în diferite stiluri (Benzi desenate, Schiță), folosind tehnologia AI pentru a crea avataruri personalizate.

Siguranța copiilor – Galaxy Store va necesita aprobarea părinților pentru descărcările realizate din conturi de copii, similar cu sistemul folosit de Google Play Store.

One UI 7 introduce măsuri suplimentare pentru protejarea utilizatorilor mai tineri. Instalarea aplicațiilor din Galaxy Store de pe conturile destinate copiilor va necesita permisiunea părintelui asociat. Acest sistem oferă părinților posibilitatea de a aproba solicitările direct de pe telefon sau de a introduce parola pentru autorizare.

Un alt detaliu important este legat de funcțiile Galaxy AI, care vor rămâne gratuite pentru utilizatorii Galaxy până la sfârșitul anului 2025.

