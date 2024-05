Samsung oferă One UI 6.1 și pe dispozitive mai vechi. Cu ce funcții vine

Samsung își extinde oferirea update-ului pentru interfața One UI 6.1, aducând acest firmware inclusiv pe modelele mai vechi de telefoane, cum ar fi Galaxy S22 și S21. Anunțul a fost făcut în cadrul ultimei conferințe și vine ca o confirmare a angajamentului companiei de a oferi suport prelungit dispozitivelor sale, indiferent de vechime.

One UI 6.1, care a fost prezentat inițial pe seria Galaxy S24, a fost deja implementat pe dispozitivele Galaxy S23 și urmează să fie disponibil pe modele precum Galaxy S22, S21 și alte dispozitive mai vechi din această lună. Actualizarea promite îmbunătățiri semnificative prin integrarea funcționalităților bazate pe inteligență artificială, oferind o experiență utilizator îmbunătățită.

Samsung a confirmat că actualizarea se va aplica și pe unele modele mai vechi

Deși Samsung nu a oferit o listă detaliată a dispozitivelor care vor primi update-ul, a fost confirmat că actualizarea se va aplica și pe unele modele mai vechi, însă cu o ofertă de funcții Galaxy AI adaptată capacităților hardware ale fiecărui dispozitiv.

Pe lângă telefoanele mobile, actualizarea One UI 6.1 va fi disponibilă și pentru tabletele din seria Galaxy Tab S9, lansate vara trecută. Utilizatorii pot aștepta funcții precum Live Translate, Chat Assist, Circle to Search, Browsing Assist și Transcript Assist, care vor adăuga un plus de utilitate dispozitivelor compatibile, scrie Phone Arena.

În Coreea de Sud, update-ul de 2,8 GB a început deja să fie distribuit, iar utilizatorii din alte regiuni ar trebui să aștepte distribuirea globală în zilele sau săptămânile următoare. Cu toate acestea, funcții precum Generative Edit sau Instant Slow-mo nu vor fi disponibile pe modelele mai vechi precum Galaxy S22, limitându-se la cele mai recente dispozitive.

Pentru a utiliza funcționalitățile bazate pe AI, utilizatorii vor avea nevoie de o conexiune la internet activă și vor trebui să fie autentificați în contul Samsung.

Ads