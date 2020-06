Cererea de arestare a mostenitorului Samsung, acuzat de infractiuni economice, respinsa de un Tribunal din Coreea de Sud

Ziare.

In urma cu o saptamana, procurorii au emis un mandat de arestare a lui Lee, in urma unei investigatii deschise in 2015 referitoare la fuziunea a doua companii afiliate ale Samsung, care ar fi facilitat un plan al lui Lee de asumare a unui control mai mare asupra grupului.Lee este vicepresedinte al Samsung Electronics, cel mai mare producator de smartphone-uri si de cipuri de memorie la nivel mondial."Se pare ca procurorii au strans un volum mare de dovezi prin intermediul investigatiei lor, dar nu au reusit sa explice de ce ar trebui sa fie retinut Lee", a anuntat Tribunalul din Districtul Central din Seul.Samsung nu a raspuns imediat solicitarilor de comentarii.Respingerea arestarii lui Lee are loc pe fondul acuzatiilor ca acesta a fost implicat in tranzactii ilegale si manipularea actiunilor, care au contribuit la fuziunea de 8 miliarde de dolari dintre afiliatele Samsung C&T si Cheil Industries, in 2015.Fuziunea a fost vazuta ca fiind esentiala pentru cresterea controlului lui Lee asupra grupului, dar criticii afirma cu operatiunea a trecut peste interesele investitorilor minoritari.Procurorii ar putea decide sa solicite din nou arestarea lui Lee, dupa noi cercetari, sau sa il trimita in judecata in stare de libertate.