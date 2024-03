Companiile din Europa nu au grija de documentele confidentiale

Mai mult de jumatate din birourile din Europa nu iau nicio masura pentru a proteja confidentialitatea informatiilor tiparite, potrivit unui studiu realizat de Samsung Electronics.

Conform rezultatelor studiului, realizat pe 4.500 de angajati din sectoarele public si privat, 56% dintre acestia intra in contact cu informatii confidentiale abandonate pe imprimanta, se arata intr-un comunicat al Samsung, remis Ziare.com.

De asemenea, 51% din angajati nu sunt constienti de existenta unor procese sau tehnologii, in compania lor, care sa protejeze reteaua de imprimante.

Cele mai mari sanse de a intra in contact cu documente confidentiale le au cei din domeniul bancar/financiar, in masura de 68%. In sanatate, 34% au declarat ca au gasit documente private ale pacientilor pe imprimanta, inclusiv fise ale acestora (38%) sau rezultate ale analizelor (34%), pe care nu ar trebui sa le vada.

Germania e tara cu cea mai mare rata de documente abandonate, 69% din cei chestionati declarand ca au vazut date confidentiale pe imprimanta cel putin o data pe luna. Este urmata de Spania, cu 67% si Franta, cu 34%.

Aproape jumatate din respondenti spun ca au vazut documente private ale colegilor, inclusiv informatii privind salariul (19%), nivelul de performanta (15%) sau date cu referire la CV-ul acestora (30%).

