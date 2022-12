Smartphone-urile vor fi la mare cautare in 2009

Vanzarile de smarphone-uri va creste cu 28 de procente in acest an, dupa ce cresterile din ultimul sfert din 2008 au fost de doar 3,7 procente, potrivit firmei de studii de piata Gartner.

Per total, piata de telefoane mobile se va comprima cu zece procente in 2009, insa multi analisti se asteapta ca vanzarile de telefoane mobile mai avansate tehnologic sa creasca, scrie Reuters.

Saptamana trecuta, compania de studii de piata Informa estima o crestere de 35 de procente a vanzarilor de smartphone-uri, in 2009, datorita noilor dispozitive inovative si a promovarii efectuate de companiile de telefonie mobila.

Potrivit Gartner, Nokia, Samsung Electronics si LG Electronics vor juca rolul principal in dezvoltarea pietei in acest an.

"Principalul actor pe piata smartphone-urilor va fi Nokia, care va continua sa promoveze programul de operare Symbian si pentru modele din gama mai ieftina. De asemenea, Samsung si LG isi vor imbunatati segmentul de smartphone," a declarat Carolina Milanesi, analist Gartner.

Liderul pietei Nokia a pierdut, anul trecut, o parte din cota de piata de 51 de procente pe care o avea in 2007, ajungand la 41 de procente.

In schimb, au avut castig de cauza Blackberry, produs de Research in Motion si iPhone de la Apple, care controleaza 20% respectiv 11% din piata de profil.

