Huawei a vandut pentru prima oara mai multe smartphone-uri decat Samsung la nivel de trimestru

Anlistii de la Canalys spun ca Huawei a livrat 55,8 milioane de smartphone-uri in perioada aprilie - iunie 2020, perioada in care Samsung s-a oprit la 53.7 milioane de unitati.Ambele companii au livrat mai putin decat in aceeasi perioada a anului anterior. Insa, daca Huawei a scazut cu 5%, Samsung a luat-o la vale cu nu mai putin de 30 de procente.Este o situatie influentata decisiv de piata din China si de evolutia pandemiei, care ar putea sa nu se repede in trimestrele care urmeaza.70% din vanzarile Huawei au venit din China, piata care isi revenise deja in mare parte in al doilea trimestru. Samsung, de cealalta parte, a fost afectat de situatia provocata de pandemie in restul lumii. Producatorul coreean detine doar 1% din piata de smartphone-uri din China.Cand piata isi va reveni in restul lumii, Samsung va creste. Huawei, de cealalta parte, va avea probleme sa vanda smartphone-uri in afara Chinei, fara acces la Play Store si alte servicii Google Cei de la Samsung sunt optimisti cu privire la al treilea trimestru, cand rezultate sunt asteptate sa se imbunatateasca si datorita lansarii flagship-ului Galaxy Note 20 de saptamana viitoare.Analiza Canalys se coroboreaza partial cu cea publicata de Counterpoint Research in urma cu o luna, analiza in care arata ca in luna aprilie a fost prima oara cand Huawei a depasit Samsung la vanzarile de smartphone-uri.