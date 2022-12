Cum se justifică Samuel Eto'o după ce a lovit cu bestialitate un youtuber algerian VIDEO

Legenda Camerunului, Samuel Eto'o, actualul președinte al federației din țara sa, este și ambasadorul Cupei Mondiale.

În ciuda acestei poziții importante, Samuel Eto'o a făcut un gest reprobabil la finalul partidei dintre Brazilia și Coreea de Sud, scor 4-1.

După ce a făcut câteva poze cu fanii, el a părut deranjat de o persoană care îl filma. El s-a năpustit asupra bărbatului și la un moment dat l-a lovit cu genunchiul.

Fostul jucător de la Inter, Barcelona sau Chelsea a fost cu greu calmat.

Samuel Eto’o a prezentat scuze “publicului”, a urmare a incidentului de luni, de după meciul Brazilia – Coreea de Sud, de la Cupa Mondială.

“La 5 decembrie, după meciul Brazilia – Coreea de Sud, am avut o altercaţie violentă cu o persoană care era probabil suporter algerian. Aş vrea să prezint scuuze pentru că mi-am pierdut cumpătul şi am reacţionat într-un mod care nu este corespunzător personalităţii mele. Prezint scuze publicului pentru acest incident nefericit.

Mă angaajez să rezist în continuare provocărilor şi hărţuirii unor suporteri algerieni. De la meciul Camerun – Algeria, din 29 martie, am fost ţinta insultelor şi acuzaţiilor de trişaare fără să existe vreo dovadă. La această Cupă Mondială, fanii camerunezi au fost hărţuiţi şi deranjaţi de algerieni pe aceeaşi temă. Ţin să amintesc că scenariuul eliminării Algeriei a fost crud, dar perfect în conformitate nu regulile şi etica sportului nostru. Toate căile de apel ale federaţiei algeriene la forurile competente au fost respinse. Drept urmare, le cer autorităţilor algeriene şi federaţiei să îşi asume responsabilitatea de a pune capăt acestei atmosfere nesănătoase înaintea producerii unei tragedii mai grave.

În ceea ce-i priveşte pe fanii algerieni, sper că se vor linişti şi vor reuşi să treacă peste dezamăgirea unei înfrângeri dureroase, care a rămas în urma noastră”, a notat Eto’o pe Twitter.

Samuel Eto’o, în prezent preşedintele federaţiei cameruneze, a agresat un youtuber algerian, luni seară, după meciul Brazilia – Coreea de Sud, de la Cupa Mondială.

Naționala Camerunului s-a calificat la Cupa Mondială după un 2-2 în Algeria. Algerienii au cerut rejucarea partidei, considerând că arbitrul i-a furat flagrant.

