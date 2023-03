Dan Șucu investește 20 de milioane de euro: "Diferența dintre mine și stat este simplă"

Omul de afaceri Dan Șucu a decis să facă o investiție majoră, de aproximativ 20 de milioane de euro în terenuri.

Nu terenuri pentru imobiliare ci terenuri de sport, pentru copii.

”Soția mea și cu mine am hotărât să nu ne oprim să investim în acest tip de baze sportive în care am investit deja. Țintim să mai investim în încă 10 baze sportive din diferite localități ale țării. Am bugetat investiții de 20 de milioane de euro.

Este foarte greu pentru o școală de fotbal să construiască o bază modernă și sigură în care să-și desfășoare cu adevărat activitatea. Deci am hotărât ca atunci când găsim o școală sportivă care ne place cum este condusă, să investim noi în construirea unei baze.

Cu condiția că vom vedea 250-300 de copii care se antrenează acolo. Atenție, diferența dintre noi și ce face statul român prin CNI este foarte simplă. Eu nu vreau să încep cu construcția, vreau să încep cu oamenii. La stat, lucrurile încep cu investiția”, a declarat Dan Șucu, pentru site-ul oficial al Rapidului.

Dan Șucu a investit șase milioane de euro in noua baza de antrenament a Rapidului.

